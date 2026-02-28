Afrique: CAN féminine 2026 - Place à la préparation !

26 Février 2026
Confederation of African Football (Egypt)

Du 17 mars au 3 avril, le Maroc s'apprête à vibrer au rythme de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine. À l'approche du coup d'envoi, les seize sélections qualifiées accélèrent leur montée en puissance.

Entre ajustements tactiques, derniers arbitrages dans les listes et recherche d'automatismes, cette première fenêtre internationale de l'année se transforme en véritable laboratoire. Plusieurs matchs amicaux sont programmés pour permettre aux prétendantes au titre de peaufiner leurs repères avant l'échéance marocaine.

Le calendrier des matchs amicaux (heure GMT)

Vendredi 27 février

  • 22h00 : Maroc - Burkina Faso, Stade Moulay El Hassan, Rabat

Samedi 28 février

  • 15h00 : Cameroun - Nigeria, Stade militaire de Ngoa-Ekelle, Yaoundé
  • 20h45 : Algérie - Égypte, Ville de 6 octobre, Le Caire
  • 17h00 : Côte d'Ivoire - Bénin, Stade Félix Houphouët-Boigny, Abidjan

Lundi 2 mars

  • 17h00 : Bénin - Kenya, Stade Félix Houphouët-Boigny, Abidjan

Mardi 3 mars

  • 22h00 : Maroc - Burkina Faso, Stade Moulay El Hassan, Rabat
  • 15h00 : Cameroun - Nigeria, Stade militaire de Ngoa-Ekelle, Yaoundé
  • 21h45 : Algérie - Égypte, Ville de 6 octobre, Le Caire

Mercredi 4 mars

  • 19h00 : Côte d'Ivoire - Kenya, Stade Olympique Alassane Ouattara, Ebimpé

La Pink Ladies Cup

La Tanzanie et le Ghana ont opté pour le soleil de Dubaï afin de peaufiner leur préparation. Les deux équipes participeront à la Pink Ladies Cup, aux Émirats arabes unis, du 28 février au 6 mars, un rendez-vous désormais incontournable du calendrier féminin international.

Ce tournoi annuel accueillera également la Russie et Hong Kong, offrant un plateau cosmopolite idéal pour les réglages et les tests tactiques avant les échéances continentales. Point d'orgue : l'affrontement entre les deux sélections africaines, programmé lors de la dernière journée.

Les demi-finales de la COSAFA Cup

Le Malawi, l'Afrique du Sud et la Zambie sont de retour sur la scène régionale avec la COSAFA Cup. Les Scorchers ont été éliminées dès la phase de groupes, tandis que les Coppers Queens et les Banyana Banyana se préparent à en découdre en demi-finales, face à la Namibie et au Zimbabwe respectivement, le 27 février.

