Afrique: Le Nigeria se teste face au Cameroun avant la CAN féminine

Les Super Falcons poursuivent activement leur préparation en vue de la prochaine TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine avec une double confrontation amicale face au Cameroun à Yaoundé, à mesure que le compte à rebours menant au tournoi au Maroc s'accélère.

La Fédération Nigériane de Football a confirmé que les décuples championnes d'Afrique se rendront cette semaine dans la capitale camerounaise pour disputer deux rencontres face aux Lionnes Indomptables, offrant au sélectionneur Justine Madugu une ultime opportunité d'évaluer son groupe face à une opposition continentale de haut niveau.

À quelques semaines du coup d'envoi de la CAN Féminine 2026 au Maroc, les tenantes du titre ont privilégié des matchs compétitifs afin de compléter leur préparation, au-delà des traditionnels stages d'entraînement.

Les deux rencontres amicales sont programmées samedi puis mardi suivant, constituant la phase finale de préparation des Super Falcons.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un groupe progressivement au complet

Le sélectionneur Justine Madugu quittera Abuja accompagné de son staff technique et des joueuses évoluant dans le championnat local, dont Anderline Mgbechi et Fatima Oloko.

Les internationales évoluant à l'étranger rejoindront directement l'équipe à Yaoundé depuis leurs clubs respectifs, permettant au groupe d'être au complet peu avant la première rencontre.

Cette arrivée progressive reflète les réalités logistiques d'une sélection composée de joueuses issues de championnats nationaux et internationaux. Une fois réunies, les Super Falcons entreront pleinement dans leur phase finale de préparation.

Un test de référence avant la CAN

Cette double confrontation représente un véritable test compétitif. Le Cameroun, rival historique et l'une des nations les plus compétitives du football féminin africain, prépare également activement la compétition continentale.

Les Lionnes Indomptables, en stage depuis la semaine dernière, utiliseront ces rencontres pour affiner leurs automatismes et consolider leur organisation tactique.

Le Nigeria évoluera dans le groupe C de la CAN Féminine 2026 aux côtés de l'Égypte, de la Zambie et du Malawi, tandis que le Cameroun figure dans le groupe D avec le Ghana, le Cap-Vert et le Mali.

Pour Justine Madugu, ce double rendez-vous doit apporter des réponses décisives avant les derniers choix sportifs et tactiques.

Trouver le bon équilibre avant le Maroc

Depuis la dernière édition du tournoi, le Nigeria a engagé une phase de reconstruction et de consolidation. Le staff technique entend profiter de ces matchs pour peaufiner l'organisation défensive, renforcer la cohésion au milieu de terrain et améliorer les transitions offensives.

Si les Super Falcons demeurent l'une des sélections les plus titrées du continent, la concurrence africaine s'est considérablement renforcée ces dernières années.

Face à l'émergence de nouvelles prétendantes comme la Zambie ou le Ghana, le Nigeria souhaite arriver au Maroc dans les meilleures conditions possibles.

Plus que de simples rencontres de préparation, ces deux matchs à Yaoundé s'annoncent comme une répétition générale à haute intensité face à un adversaire familier, alors que les deux nations peaufinent leurs ambitions avant le lancement du rendez-vous majeur du football féminin africain.