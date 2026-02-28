Afrique: Ghizlane Chebbak mènera un Maroc expérimenté vers la CAN Féminine 2026

La capitaine Ghizlane Chebbak conduira une sélection marocaine expérimentée lors de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine 2026, tandis que la jeune talentueuse Kautar Azraf honorera sa première convocation avec l'équipe nationale A.

Cette annonce fait suite à la publication d'une liste préliminaire de 32 joueuses appelée à entamer la préparation de la compétition que le Royaume du Maroc accueillera du 17 mars au 3 avril 2026.

Le sélectionneur Jorge Vilda Rodriguez a dévoilé son groupe en amont du stage de préparation qui débute cette semaine au Complexe Mohammed VI de Football à Maâmora, marquant une nouvelle étape dans la montée en puissance des Lionnes de l'Atlas avant le rendez-vous continental.

Un équilibre entre expérience et jeunesse

La sélection reflète un savant mélange d'internationales confirmées, de joueuses de retour en sélection et de jeunes talents émergents, illustrant l'ambition du Maroc de jouer les premiers rôles à domicile.

Parmi les joueuses rappelées figurent notamment Yasmin Mrabet, Salma Amani et Sanaâ Mssoudy. Âgée de 18 ans, l'attaquante du FC Barcelone Kautar Azraf signe quant à elle sa première convocation avec les A après avoir brillé dans les catégories de jeunes.

Considérée comme l'un des plus grands espoirs du football féminin marocain, Azraf devrait apporter vitesse, percussion et créativité au secteur offensif.

Autour de la capitaine Ghizlane Chebbak, plusieurs cadres expérimentées sont également présentes, dont la gardienne Khadija Er-Rmichi, la défenseure Nouhaila Benzina ainsi que les attaquantes Sakina Ouzraoui et Fatima Tagnaout.

Une préparation tournée vers la performance

La préparation des Lionnes de l'Atlas intervient après des résultats récents contrastés, marqués par un match nul face au Burkina Faso (1-1) en novembre et une défaite contre l'Afrique du Sud (0-2) en décembre.

Le stage de Maâmora permettra au staff technique d'affiner les principes tactiques, d'améliorer les automatismes collectifs et de renforcer la cohésion du groupe avant le début de la compétition.

Pays hôte, le Maroc entend confirmer la progression constante de son football féminin sur la scène continentale. Finalistes lors de la précédente édition organisée à domicile en 2024, les Lionnes de l'Atlas poursuivent leurs investissements dans les infrastructures et le développement des talents.

Face à une concurrence annoncée relevée lors de cette édition 2026, le mélange d'expérience et de jeunesse voulu par Jorge Vilda traduit clairement l'ambition marocaine : non seulement rivaliser, mais viser le sacre continental.

Maroc -- Groupe pour le stage de préparation à la CAN Féminine 2026

Gardiennes

Khadija Er-Rmichi

Fatima Ezzahra El Jabraoui

Ines Arouaissa

Hind El Hasnaoui

Défenseures

Hanane Ait El Haj

Imane Touris

Siham Boukhami

Zineb Redouani

Rania Bouteibi

Nouhaila Benzina

Aziza Rabbah

Fatima El Ghazouani

Meryem Azio

Milieux

Najat Badri

Élodie Nakkach

Yasmin Mrabet

Zineb Erroudani

Hajar Said

Salma Amani

Ghizlane Chebbak

Imene El Ghazouani

Anissa Lahmari

Kautar Azraf

Attaquantes