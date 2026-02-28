Tunisie: Vers la création d'une Chambre de commerce tuniso-roumaine

La création prochaine d'une Chambre de commerce tuniso-roumaine et l'organisation d'une mission économique multisectorielle en Tunisie du 24 au 29 avril 2026 marquent une nouvelle étape dans le renforcement des relations économiques entre Tunis et Bucarest.

L'annonce a été faite jeudi soir par l'ambassade de Roumanie en Tunisie à l'issue de rencontres entre responsables économiques des deux pays.

Ces initiatives visent à dynamiser les échanges commerciaux, à rapprocher les milieux d'affaires tunisiens et roumains et à encourager les investissements bilatéraux dans plusieurs secteurs stratégiques.

La future Chambre de commerce tuniso-roumaine devrait servir de plateforme d'échange et de partenariat entre les entreprises, tout en facilitant les opportunités d'investissement et de coopération économique.

Selon les données présentées lors des discussions, les exportations tunisiennes vers la Roumanie ont atteint 114 millions de dollars en 2023, tandis que les exportations roumaines vers la Tunisie ont avoisiné les 300 millions de dollars en 2024, illustrant un potentiel de développement encore important dans les échanges commerciaux entre les deux pays.

Les indicateurs relatifs à l'investissement direct étranger en Tunisie montrent par ailleurs une progression comprise entre 16 % et 17 % en 2024.

Cette dynamique est notamment portée par des investissements européens et roumains dans des secteurs à forte valeur ajoutée, tels que les technologies de l'information et de la communication, les industries agroalimentaires et les énergies renouvelables.

Les rencontres ont réuni plusieurs acteurs économiques et institutionnels, dont des représentants de l'Agence tunisienne de promotion de l'investissement extérieur ainsi que des responsables d'entreprises internationales opérant dans les secteurs des câbles, de l'industrie automobile et de l'industrie pharmaceutique.

Des représentants de chambres de commerce mixtes ont également pris part aux discussions. La mission économique prévue en avril prochain devrait permettre de consolider ces échanges en favorisant les rencontres directes entre opérateurs économiques et en explorant de nouvelles opportunités de partenariat.

Elle constitue une étape concrète vers la mise en place de la Chambre de commerce tuniso-roumaine et le renforcement durable de la coopération économique entre les deux pays.