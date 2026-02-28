Tunisie: 117 nouvelles unités de chirurgie 4K renforcent les hôpitaux publics

27 Février 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Dans le cadre de la stratégie nationale de modernisation du système de santé, le Ministère de la Santé a déployé 117 nouvelles unités de chirurgie endoscopique haute définition (4K) dans les hôpitaux publics du pays.

Ce programme, qui a coûté près de 32 millions de dinars, vise à améliorer la qualité et la sécurité des interventions chirurgicales pour tous les citoyens.

À ce jour, 87 unités sont déjà opérationnelles dans différentes régions, permettant un accès élargi aux technologies de pointe et renforçant l'équité en matière de soins de santé.

Répartition des unités selon les spécialités :

43 pour la chirurgie générale

34 pour la gynécologie et l'obstétrique

21 pour la chirurgie orthopédique

9 pour la chirurgie urologique

7 pour la chirurgie pédiatrique

2 pour la chirurgie cardiovasculaire

1 pour la chirurgie thoracique

Selon le ministère, ces nouvelles unités offrent une précision et une sécurité accrues, réduisent les douleurs post-opératoires grâce à la chirurgie mini-invasive, et permettent une récupération plus rapide avec un séjour hospitalier plus court.

Cette initiative traduit concrètement la vision du Président de la République, qui souhaite garantir à chaque Tunisien un accès à des soins modernes, renforcer la souveraineté sanitaire et rapprocher les technologies de pointe du citoyen, où qu'il se trouve.

L'hôpital public évolue ainsi pour mieux servir les citoyens et répondre aux standards internationaux en matière de soins.

