Afrique du Nord: Tourisme médical et services de santé - La Tunisie vise un leadership régional

La Tunisie entend renforcer sa position de pôle régional pour l'exportation des services de santé. Dans ce cadre, le ministre de la Santé, Dr Mustapha Ferjani, a présidé une séance de travail consacrée à la définition de mesures concrètes pour développer le tourisme médical et promouvoir les services de santé tunisiens dans les secteurs public et privé.

Parmi les décisions prises figurent la mise en place d'un parcours FAST TRACK pour accueillir et orienter rapidement les patients étrangers, optimisant ainsi leur expérience de soins en Tunisie, le développement accéléré de la plateforme numérique tunisiecapitalesante.tn, qui sera désormais la porte officielle et unifiée pour la présentation des services de santé tunisiens et les échanges internationaux et l'organisation prochaine du Salon international du tourisme médical et thérapeutique, rassemblant institutions publiques, établissements privés et experts internationaux pour promouvoir les offres tunisiennes à l'échelle régionale et mondiale.

Dans un communiqué, le ministère de la Santé a souligné la nécessité d'adopter une approche nationale et structurée, fondée sur la qualité des services, la digitalisation, l'investissement et l'intégration entre secteurs public et privé L'objectif est clair : valoriser le système de santé comme levier stratégique de l'économie nationale et augmenter les revenus du pays grâce à l'exportation des services de santé.

Cette orientation s'inscrit dans une démarche visant à consolider la Tunisie comme une destination attractive pour le tourisme médical et les soins de haute qualité dans la région.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres