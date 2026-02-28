Tunisie: Hôpital Mahmoud El Matri à l'Ariana - Bientôt un hôpital universitaire ?

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a présidé vendredi 27 février 2026 une séance de travail consacrée au suivi de plusieurs projets structurants à l'hôpital Mahmoud El Matri à l'Ariana, avec pour objectif d'améliorer la qualité des services de santé et de renforcer le rôle de l'établissement dans le système hospitalier national.

La réunion s'est tenue en présence de responsables régionaux de la santé, de la direction de l'hôpital ainsi que des chefs de services médicaux concernés. Au coeur des discussions figuraient plusieurs projets visant à moderniser les infrastructures hospitalières et à renforcer les capacités de prise en charge des patients.

Les travaux d'aménagement des services d'imagerie médicale, de la pharmacie et du laboratoire, lancés en mai 2025 pour un coût global estimé à près de 11 millions de dinars, devraient être accélérés afin de garantir des prestations plus modernes et mieux adaptées aux besoins des citoyens.

La réunion a en outre permis d'annoncer un projet de renforcement du service d'anesthésie et de réanimation à travers la création de lits supplémentaires.

Cette mesure vise à améliorer la prise en charge des cas graves et à renforcer la capacité d'intervention de l'hôpital face aux situations critiques.

Par ailleurs, les autorités sanitaires ont évoqué un projet stratégique consistant à faire évoluer le statut de l'établissement, actuellement hôpital régional, vers celui d'hôpital universitaire.

Cette transformation devrait permettre d'améliorer la gouvernance de l'établissement, de consolider ses ressources humaines et matérielles et d'ouvrir de nouvelles perspectives en matière de formation médicale et de recherche scientifique.

Dans le même cadre, un projet d'extension et de modernisation du service des urgences est également envisagé afin de faire face à l'augmentation de la fréquentation et d'améliorer les conditions d'accueil et de prise en charge des patients.

Ces projets s'inscrivent dans une démarche plus large de modernisation des structures hospitalières publiques et de renforcement de la qualité des services de santé, notamment dans les régions à forte densité démographique comme l'Ariana.