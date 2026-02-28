Tunisie: À Genève, le pays dénonce l'ampleur des dommages économiques subis par les territoires palestiniens

La mission permanente de la Tunisie à Genève a participé vendredi à une séance d'information organisée par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) consacrée à l'évaluation des dommages économiques dans les territoires palestiniens occupés et aux perspectives de reprise, selon un communiqué de la mission.

La rencontre, présidée par la secrétaire générale de la CNUCED, Rebeca Grynspan, a été dédiée à la présentation du dernier rapport de l'organisation sur le coût économique cumulé de l'occupation entre 2000 et 2024.

Selon ce rapport, les pertes de l'économie palestinienne sur cette période sont estimées à environ 212 milliards de dollars. Les besoins de reconstruction s'élèveraient à près de 70 milliards de dollars, d'après des estimations du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Dans son intervention, la mission tunisienne a estimé que le document met en lumière les répercussions économiques, sociales et humanitaires de la situation dans les territoires palestiniens occupés, évoquant un effondrement quasi total des capacités de production, des restrictions sur la circulation et le commerce ainsi qu'une aggravation du chômage et la destruction d'infrastructures, notamment hospitalières et éducatives.

La représentation tunisienne a également souligné que la responsabilité de la communauté internationale ne devrait pas se limiter à la reconstruction, mais inclure un soutien à une solution garantissant les droits du peuple palestinien.

La mission a réaffirmé, à cette occasion, le soutien de la Tunisie à l'établissement d'un État palestinien indépendant et souverain, avec Al Qods pour capitale.