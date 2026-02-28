Autodidacte, Awa Seyni Camara dont les oeuvres ont rejoint de prestigieuses collections en Europe et en Amérique, demeure encore largement méconnue du grand public au Sénégal. Dans cet entretien, le Professeur Abdoulaye Camara, archéologue, ancien conservateur du Musée historique de Gorée et du Musée Théodore Monod d'art africain, revient sur le parcours exceptionnel et paradoxal de cette artiste hors norme. Spécialiste du patrimoine culturel, il parle d'Awa Seyni Camara avec admiration et émotion, et dit avoir été frappé par la dimension à la fois universelle et profondément enracinée de l'oeuvre de l'artiste.

Awa Seyni Camara n'est pas issue d'une grande école. Elle est issue d'une famille de potières, et apprend à travailler l'argile de façon traditionnelle. C'est une autodidacte. Elle a commencé à modeler son univers mystique et onirique presque instinctivement. De ses mains sont nées des statuettes puissantes, souvent de grandes dimensions, représentant des femmes enceintes, des mères portant leurs enfants ou encore des figures familières aux formes exagérées, presque fantastiques.

Un style singulier, immédiatement reconnaissable.

Une reconnaissance internationale précoce

Selon le Professeur Camara, la révélation de cette grande sculptrice au public international débute à sa participation à l'exposition parisienne Magiciens de la Terre, en 1989, qui contribua à faire connaître des artistes non occidentaux sur la scène mondiale.

Sur le marché international de l'art, ses sculptures atteignent aujourd'hui des prix considérables. Aujourd'hui, « sa signature vaut de l'or », affirme-t-il. Pourtant l'artiste a continué à vivre sobrement, à vendre dans sa cour quelques légumes et autres ingrédients. Le paradoxe demeure saisissant. C'est une femme d'une grande simplicité, restée profondément ancrée dans son milieu familial et social, indifférente aux logiques spéculatives du marché de l'art. Pour lui, cette modestie renforce encore la puissance de son oeuvre.

Maternité, fertilité et symbolique de la terre

Sans se revendiquer critique d'art, l'archéologue propose une lecture patrimoniale des créations d'Awa Seyni Camara. Des oeuvres représentant des figures humaines, animales ou imaginaires qui évoquent à la fois la maternité, la fertilité, la spiritualité. Il y voit une célébration constante de la maternité et de la fécondité.

« Les femmes sont presque toujours représentées avec des enfants. C'est la mère africaine. Et lorsque l'on valorise la mère, on valorise aussi la terre nourricière », explique-t-il. La femme qui donne la vie et la terre qui nourrit participent ainsi d'un même imaginaire symbolique.

Ce thème récurrent, associé à des formes surdimensionnées et à une expressivité singulière, constitue la marque distinctive de l'artiste.

Protection et médiation : un défi national

Pour le Professeur Camara, la disparition d'Awa Seyni Camara doit servir de leçon collective. Elle invite à une réflexion profonde sur les mécanismes de protection, de transmission et de valorisation des artistes sénégalais, en particulier ceux dont la création s'enracine dans les savoirs locaux et les imaginaires populaires.

Elle travaillait dans son atelier. Les visiteurs pouvaient acheter les oeuvres sur place et repartir avec. C'est légal. Il souligne également les logiques du marché de l'art : des collectionneurs acquièrent localement des oeuvres à des prix modestes avant de les revendre à des montants bien supérieurs à l'étranger.

Un collectionneur n'est pas un philanthrope. Il investit pour rentabiliser

S'il reconnaît l'existence d'initiatives panels, expositions et programmes consacrés notamment à la femme africaine dans certaines institutions muséales il estime néanmoins que la médiation culturelle reste insuffisante. Le grand public sénégalais ne mesure pas encore pleinement la portée internationale de l'oeuvre d'Awa Seyni Camara dont l'art dépasse pourtant largement le cadre local : il dialogue avec les grandes traditions de la sculpture contemporaine mondiale tout en restant profondément ancré dans la mémoire spirituelle et sociale de la Casamance.

Car l'oeuvre d'Awa Seyni Camara constitue bien davantage qu'une production artistique individuelle : elle représente une source d'inspiration majeure pour le patrimoine culturel sénégalais. Par la terre qu'elle modèle, elle transforme un matériau quotidien en langage universel. Ses figures hybrides, ses silhouettes habitées et ses formes libres traduisent une vision d'un monde où le visible et l'invisible coexistent, rappelant les cosmologies africaines anciennes tout en affirmant une modernité singulière.

Sa créativité démontre que le patrimoine n'est pas seulement hérité du passé : il se crée aussi au présent. À travers ses oeuvres originales, Awa Seyni Camara a construit un patrimoine vivant, né d'un dialogue intime entre tradition, spiritualité et imagination personnelle. Elle incarne ainsi une forme d'autonomie créative africaine, indépendante des académismes et des circuits institutionnels classiques, mais capable de toucher des publics internationaux.

Son parcours inspire aujourd'hui une réflexion essentielle : comment reconnaître, accompagner et protéger les créateurs comme Awa Seyni Camara qui façonnent silencieusement l'identité culturelle nationale ?

Cette réalité révèle l'urgence pour le Sénégal de renforcer ses politiques de patrimonialisation des artistes vivants, afin que la valeur culturelle, symbolique et économique de leurs oeuvres bénéficie aussi aux communautés qui les ont vus naître.

Ainsi, l'héritage d'Awa Seyni Camara constitue un appel à repenser le rôle du patrimoine sénégalais comme espace d'inspiration, de créativité et de souveraineté culturelle. Son oeuvre rappelle que la richesse artistique du Sénégal réside aussi dans des ateliers modestes, là où naissent, dans le silence de la création, les formes futures de notre patrimoine commun.

Au-delà d'un destin individuel

Au-delà du cas d'Awa Seyni Camara, le professeur Abdoulaye Camara se veut mesuré dans son analyse de la précarité persistante des artistes sénégalais. Sans nier les difficultés structurelles faiblesse des mécanismes de protection sociale, irrégularité des revenus, manque de structuration du marché il apporte néanmoins des nuances.

Selon lui, le paysage artistique national ne peut être appréhendé uniquement sous l'angle de la vulnérabilité.

« Il existe des contre-exemples notables », souligne-t-il, évoquant des artistes plasticiens dont la carrière internationale leur permet de vivre dignement de leur art.

Dès lors, plusieurs questions se posent : comment permettre à des créateurs de renommée mondiale de vivre dignement de leur travail ? Comment assurer la protection juridique et économique de leurs oeuvres et de leurs héritiers ?

Pour Abdoulaye Camara, la réponse passe par une meilleure médiation culturelle, un accompagnement institutionnel renforcé et une prise de conscience collective.

Un héritage désormais mondial

« Sa disparition est une leçon », conclut-il : celle d'une femme restée simple malgré la reconnaissance internationale, mais dont le génie a franchi les frontières de la Casamance et du Sénégal.

Awa Seyni Camara laisse derrière elle une oeuvre puissante, enracinée dans la terre casamançaise et désormais inscrite dans le patrimoine artistique mondial.