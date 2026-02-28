Le Carême 2026 a pris son envol. Un décollage effectué sous l'impulsion de l'Esprit Saint, pour conduire les enfants de Dieu en Eglise vers l'aventure d'un combat spirituel d'une durée de 40 jours. Le regard fixé sur Jésus-Christ, l'Architecte du chantier qui, par sa vie et son oeuvre parfaitement accordées à la volonté de Dieu, son Père, a conduit l'humanité dans la gloire de la rédemption.

Abbé Alphonse Yop-Fa-Maak Diouf qui a dispensé un enseignement sur «L'aumône au service d'une Eglise autonome et du bien commun», estime que ce temps de pénitence et de conversion, une pérégrination avec Dieu et le prochain, nous enjoint de trouver des appuis nécessaires sur les 3 piliers que sont le jeûne, l'aumône et la prière.

Sans vouloir occulter l'interconnexion de ces triples pédales capables d'assurer à la communauté catholique une conduite harmonieuse vers cette ascension transcendantale, le vicaire de la fondation Saint Maurice des HLM, dans l'Archidiocèse de Dakar, souligne : «il requiert de la part des fidèles une meilleure maîtrise de l'une qui servirait à une vulgarisation de l'autre ». Enseignement !

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

«L'aumône que nous trouvons des corollaires à l'autonomie et au bien commun, vient à point nommé s'aligner avec une préoccupation majeure de notre Eglise Ouest africaine en générale et celle de notre Archidiocèse de Dakar en particulier. A cela, s'ajoute selon l'actualité, la 5ème assemblée plénière des CERAO (Conférence Episcopales Réunies de l'Afrique de l'Ouest) tenues à Dakar du 05 au 12 mai 2025 autour du thème suivant: « Pour une Eglise synodale et autonome au service de la justice et de la paix en Afrique de l'Ouest ».

Cette préoccupante question qui n'a pas manqué de faire tâche d'huile, a inspiré en même temps l'archevêque de Dakar qui, dans son plan triennal 2026-2028 implique tout l'Archidiocèse à oeuvrer pour une Eglise synodale, autonome au service de la justice et de la paix. Nous sommes ainsi appelés vers la mobilisation, à la suite de notre archevêque, durant ces 3 années et pourquoi pas déjà en ce temps de carême, à l'approfondissement de cet ardent désir de la pratique de l'aumône et à la générosité intégrale dans l'effort afin de correspondre à l'appel évangélique sur la charité chrétienne.

Comment réussir à bâtir une église autonome au Sénégal en ce contexte de précarité mondialisée?

Comment réussir à bâtir une Eglise autonome au Sénégal lorsque les besoins les plus élémentaires de subsistance restent un manque à gagner dans une société en crise économique profonde? Quelles stratégies, quelles attitudes, quelles méthodes mettre sur pied pour réussir le pari d'un remodelage des consciences en vue d'une autonomie intégrale ?

Les paroles du Christ à l'endroit de ses disciples doivent retentir comme en écho prophétique dans nos coeurs: « Donnez-leur vous-mêmes à manger! (Mc 6,7) ». Cette parole de l'écriture, s'inscrivant dans le contexte de l'évangile où le Christ a nourri une foule de cinq mille hommes dans le désert, est une interpellation toujours actuelle pour la promotion d'une auto prise en charge multidimensionnelle du peuple de Dieu. Il n'est pas à écarter que l'Eglise en Afrique est tributaire d'un lourd héritage qui constituent des relents de la pastorale du missionnaire européen.

Il s'agit d'une influence qui déteint sur la mentalité du fidèle chrétien africain à devoir tout recevoir de son Pasteur. Une réelle conversion demeure alors urgente au sein de la vie ecclésiale, et de surcroît en ce temps de carême surtout dans la manière de pratiquer l'aumône. Quand bien même la pauvreté pourrait constituer une entorse à la réalisation d'une attente visant à l'autonomie et au bien commun, il faudrait puiser aux sources de la charité chrétienne comme une vertu théologale à épouser. Nous entendons l'apôtre Paul nous dire: « Jésus Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté » (2 Co 8, 9).

Pour emprunter la célèbre maxime tirée de la fable de Jean de la fontaine et qui serait applicable à nous chrétiens catholiques: « c'est le fonds qui manque le moins ». Oui le fonds! Puisque que les outils ne manquent pas. Cependant, sont-ils paradoxalement enfouis dans le trésor spirituel de notre foi et encore cachés sous nos terres pétries de richesses en matières premières sans oublier notre potentielle culturelle débordante d'oeuvre art et d'une belle musicalité. Seules une conversion spirituelle et surtout économique constitueraient des leviers pour une Eglise autonome au service du bien commun.

La culture du don doit d'abord répondre à un encrage théologique

Le Christ nous dit que: « Vous avez reçu gratuitement donnez gratuitement (Mt 10, 8) ». La charité chrétienne demande au préalable un exercice de détachement aux biens terrestres au service de Dieu et du prochain. L'aumône chrétienne n'est pas alors une simple philanthropie. Elle est l'imitation de l'acte ultime du Christ sur la croix qui donne sa vie pour le salut du monde.

En ce sens, Mère Theresa disait : « Sans Dieu, nous sommes trop pauvres pour aider les pauvres». L'aumône, en nous rapprochant des autres, nous rapproche aussi de Dieu. C'est dire que la charité chrétienne doit d'abord prendre racine dans le coeur et ensuite couvrir tout notre être; corps, âme et esprit pour devenir un acte libre et concret. L'exemple de l'obole de la veuve dans l'évangile (cf. Me 12, 41-44), qui a donné tout ce qu'elle avait pour vivre au moyen de sa petite monnaie jetée dans le trésor est le signe d'une donation parfaite à Dieu. En plus de donner ce qu'elle a, elle a donné ce qu'elle est. Elle a donné de toute son indigence.

N'est-ce pas là une belle leçon pour ne pas nous laisser décourager par nos limites matérielles? Notre vocation chrétienne nous appelle donc à un dépassement pour vivre la loi de l'amour: le résumé de la vie chrétienne. Et le Pape Benoit XVI de nous dire: « C'est donc l'amour qui donne sa valeur à l'aumône, lui qui inspire les diverses formes de don, selon les possibilités et les conditions de chacun». Au demeurant, puisque l'amour de Dieu a été versé en nos coeurs par l'Esprit Saint qui habite en nous, il est grand temps pour nous chrétiens du Sénégal d'oeuvrer à l'autonomie de façon concrète par une contribution financière généreuse et engagée au service de nos pauvres églises.

Un appel à contribuer davantage dans les projets de l'église

Nous saluons et encourageons les efforts louables qui sont accomplis au cours de ce temps béni du carême par nos fidèles dans toutes nos églises locales. Dès lors, ces gestes de solidarité envers les pauvres attendent leur efficacité dans des contributions plus larges et plus étendues aux projets et préoccupations urgentes qui s'affichent dans nos structures ecclésiales.

En ce sens, les évêques de la CERAO nomment explicitement quelques lignes de force dont oeuvrer pour une autonomie éthique et solidaire, assurer une gouvernance responsable, crédible, vertueuse et enracinée dans la culture du don, de la solidarité, et de la coresponsabilité, et enfin dépasser une dépendance excessive aux aides extérieures pour assumer la mission.

S'il y'a un pauvre à reconnaître dans les temps qui courent c'est surtout notre « église locale. Il ne s'agit pas là d'une pauvreté humaine et spirituelle. Il s'agit plutôt d'une santé financière en état de sous perfusion». Il faut alors soutenir davantage nos « Caritas » diocésaines et même nationales. C'est dans cette dynamique que le principe du bien commun doit connaître son essor escompté.

Le Christ ne nous dit-il pas: « Les pauvres vous en aurez toujours avec vous, et, quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien; mais, vous ne m'aurez pas toujours (Mc 14, 7) ». En admirant la beauté du geste de cette femme qui a versé du parfum de grande valeur sur sa tête, le Christ décrète l'urgence d'une sollicitude envers sa personne. Si la tête est bien servie, les membres du même corps bénéficient inéluctablement des bienfaits. J'y entrevois la nécessité du primat d'un investissement ecclésial en quantité et en qualité.

Selon le principe du bien commun, les paroles de Jean Rodhain, fondateur du secours catholique, sont fortement expressives: « Nul n'est trop pauvre pour n'avoir rien à participer et nul n'est trop riche pour n'avoir rien à recevoir». Suivant la préoccupation sociale de la communauté, il faut toujours replacer la dignité humaine au centre. Car, le bien commun est toujours orienté vers le progrès des personnes, et non l'inverse. Cet ordre a pour base la vérité, il s'édifie dans la justice, il est vivifié par l'amour (C.E.C. N°1912).

Que notre marche synodale soit un temps de maturation en faveur d'une charité qui se fasse toujours inventive. Que nous soyons encore toujours mieux à l'écoute des cris du pauvre et de l'oppressé, et que nos yeux voient, nos oreilles entendent, nos mains s'ouvrent et qu'au final nos coeurs sentent le besoin d'aimer et de traduire en actes concrets des gestes de partage et de solidarité envers nos frères et soeurs en humanité. Enfin, pour nos fidèles catholiques, l'heure n'est-il pas arrivé, dans les budgets prévisionnels de fixer la part de la sainte Eglise ? Saint temps de carême à tous !»