Sénégal: Dédicace à l'hôtel de ville de Dakar du livre - « Dakar, traces et horizons » - La ville africaine, entre mémoire et projection, identité et modernité

28 Février 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Lamine Diédhiou

La salle du Conseil de l'Hôtel de Ville de Dakar accueillera ce samedi 28 février 2026 à 11 heures, la cérémonie de dédicace de l'ouvrage « Dakar, Traces et Horizons ». Un événement culturel porté par le Collège Universitaire d'Architecture de Dakar (CUAD) et les Editions Vives Voix.

Présenté comme un « beau livre choral » de 348 pages, « Dakar, Traces et Horizons », réunit 29 contributeurs issus d'horizons divers écrivains, journalistes, penseurs, architectes et universitaires autour d'une ambition commune celle de regarder Dakar autrement, au-delà du simple décor urbain, pour en révéler les mémoires, les dynamiques et les perspectives.

Structuré en trois grandes parties (Poétique d'une ville, Les Ateliers du Patrimoine du CUAD et Horizons), l'ouvrage explore les multiples facettes de la capitale sénégalaise. Il interroge son histoire, son patrimoine architectural, ses mutations sociales et culturelles, tout en esquissant des pistes de réflexion sur son devenir.

Parmi les plumes prestigieuses qui ont contribué à cette oeuvre collective figurent notamment Ken Bugul, Souleymane Bachir Diagne, Boubacar Boris Diop et Elgas.

La préface est signée par l'historien Mamadou Diouf, tandis que la postface est assurée par l'écrivaine et professeure de français Annie Coly, apportant une profondeur académique et littéraire supplémentaire à l'ouvrage.

Ce moment d'échanges offrira au public l'occasion de dialoguer avec les écrivains et de mieux comprendre la genèse de ce projet ambitieux.

