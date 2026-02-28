Les responsables et membres du Consortium « Dekkandoo » ont procédé, vendredi 27 février 2026, au lancement du programme E4Y visant à renforcer la résilience économique des femmes âgées de 18 à 35 ans dans le département de Saint-Louis. Celles-ci, au nombre de 400, vont bénéficier de financements qui s'élèvent à plus de 200 millions FCFA pour développer leurs activités génératrices de revenus notamment dans les secteurs agricoles et de l'élevage.

Elles sont en tout 400 femmes des localités du département de Saint-Louis à avoir bénéficié de l'accompagnement du Consortium « Dekkandoo », en vue de leur autonomisation. Cela s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du programme E4Y, financé à plus de 200 millions FCFA par Teranga Capital, avec le concours de la BNDE. Il vise à renforcer la résilience économique de ces femmes qui s'activent dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage.

« Les bénéficiaires doivent déjà être engagées dans une activité économique et s'engager à rembourser les crédits reçus, ce qui est essentiel pour permettre à d'autres de bénéficier dudit programme. Les critères de sélection incluent l'âge, l'appartenance à une organisation, et la participation à des réunions mensuelles de coordination et à des sessions de renforcement des compétences. Le projet met l'accent sur l'autonomisation économique et la résilience, avec un suivi rigoureux par les partenaires et les équipes du consortium », a rappelé Abdou Khaly Mbodj, coordonnateur global du Consortium Dekkandoo.

M. Mbodj révèle que le programme est au profit de 400 femmes réparties dans les zones de la commune de Saint-Louis, de Gandon et de Ndiébène Gandiole. Pour lui, le remboursement du crédit est un principe de base au niveau ce consortium.

« Ici, le taux de remboursement du crédit est de 100%. Parce que pour nous, il est hors de question de ne pas rembourser un crédit car cela fait partie des principes élémentaires de base de gestion. Donc aujourd'hui, la question, ce n'est pas de rembourser, mais c'est de rembourser convenablement et bien pour que les autres puissent en bénéficier parce que ne serait-ce que dans notre stock, on a juste sélectionné 400 femmes bénéficiaires mais on a 8000 femmes dans notre base de données », a-t-il expliqué tout en précisant que le choix a été très difficile. Il a fallu, a-t-il ajouté, organiser plusieurs missions de terrain, organiser plusieurs réunions avec les bénéficiaires.

Pour sa part, Jean-Mos Kouakou, chargé de programmes chez Teranga Capital, de rappeler leur objectif à savoir atteindre 1000 bénéficiaires. « Les prêts sont à taux zéro, remboursables pour financer d'autres projets. Et dans le cadre de notre programme, nous avons plusieurs piliers dont l'accès aux financements. Et dans ce cadre-là, nous les finançons sur le volet entrepreneurial agricole, élevage et également d'autres projets qui sont dans l'agroalimentaire et l'agro-industrie », a-t-il dit.

L'initiative est saluée par les autorités locales, en l'occurrence l'adjoint au maire de la commune de Ndiébène Gandiole, Mamadou Ndiaye, qui parle de projet de développement local visant à booster le niveau économique des femmes et des jeunes, particulièrement les jeunes femmes. « Cela nous va droit au coeur en tant qu'autorité locale. Notre première mission, c'est de promouvoir le développement local. Donc si un partenaire de haute facture comme le consortium Dekkandoo vient nous aider dans cette tâche, nous ne pouvons que le féliciter et insister également sur la bonne gestion de ces financements par les groupements féminins », a-t-il souligné.