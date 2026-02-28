Tunisie: Direction Générale des Impôts - Calendrier des échéances et délais fiscaux

La Direction générale des impôts, relevant du ministère des Finances, a publié son agenda fiscal pour mars 2026, fixant six échéances clés pour le dépôt des déclarations et le paiement des impôts dus par les personnes physiques et morales.

Le calendrier démarre le 2 mars, date limite pour le dépôt de la déclaration mensuelle des personnes morales non soumises à la déclaration et au paiement à distance, au titre du mois de janvier 2026. Il se poursuit le 5 mars avec l'échéance de paiement de la taxe de circulation pour les personnes physiques dont les immatriculations se terminent par des chiffres pairs.

Le 16 mars marque la date limite de dépôt de la déclaration mensuelle des personnes physiques, tandis que le 23 mars concerne les personnes morales adhérant au système de déclaration et de paiement à distance.

Une échéance majeure est fixée au 25 mars, correspondant au dépôt de la déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés ainsi que de l'avance due par les sociétés de personnes et assimilées, notamment celles clôturant leurs comptes au 31 décembre, y compris les entreprises totalement exportatrices.

Enfin, le 30 mars constitue la dernière date pour le dépôt de la déclaration mensuelle des personnes morales non soumises à la déclaration et au paiement à distance.

L'administration fiscale souligne que ces dates correspondent aux délais légaux maximaux et non aux seuls jours de dépôt. Elle invite ainsi les contribuables à anticiper leurs démarches afin d'éviter l'affluence dans les recettes des finances et toute pression sur le système informatique.

Elle précise également que lorsque la date limite coïncide avec un dimanche ou un jour férié, le dépôt peut être effectué le jour ouvrable suivant sans application de pénalités.