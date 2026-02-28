Afrique: Athlétisme - La Tunisie accueille le championnat arabe junior en avril prochain

L'Union Arabe d'Athlétisme a confié à la Tunisie l'organisation de la 21e édition du Championnat arabe junior, garçons et filles, prévue du 26 au 30 avril prochain.

La Fédération Tunisienne d'Athlétisme a indiqué que cette décision intervient après le désistement de la Fédération saoudienne, initialement chargée d'accueillir la compétition.

Par ailleurs, le conseil d'administration de l'Union arabe d'athlétisme se réunira le 3 mars prochain afin d'examiner plusieurs dossiers liés à ses compétitions, dont les derniers préparatifs du Championnat arabe junior en Tunisie ainsi que ceux des championnats des cadets et des moins de 23 ans, prévus en Égypte.