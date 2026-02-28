Tunisie: Les détails du verdict rendu contre les frères Karoui

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près du Tribunal de première instance de Tunis a rendu, jeudi, un jugement par contumace à l'encontre de Nabil Karoui et son frère Ghazi Karoui. Ils ont été condamnés chacun à quatorze ans de prison ferme avec exécution immédiate, a indiqué une source judiciaire à l'Agence TAP.

Le tribunal a également prononcé des amendes dépassant 37 millions de dinars à l'encontre des deux accusés, en état de fuite depuis 2021, ainsi que la confiscation des biens leur appartenant. Il s'agit de la confiscation de leurs comptes bancaires gelés au profit du Trésor public, la confiscation de l'ensemble de leurs actions dans les sociétés qui leur sont affiliées ainsi que la confiscation de 20 titres fonciers enregistrés à leurs noms.

Les frères Karoui ont été reconnus coupables de « blanchiment d'argent dans le cadre d'une entente, en exploitant les facilités offertes par leur activité professionnelle et leur statut social ainsi que l'établissement de documents comptables falsifiés dans le but d'échapper à l'impôt et la réalisation d'opérations destinées à transférer des biens à des tiers afin de se soustraire au paiement des dettes fiscales », selon la même source.