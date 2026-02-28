Tunisie: Les détails du verdict rendu contre les frères Karoui

28 Février 2026
La Presse (Tunis)

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près du Tribunal de première instance de Tunis a rendu, jeudi, un jugement par contumace à l'encontre de Nabil Karoui et son frère Ghazi Karoui. Ils ont été condamnés chacun à quatorze ans de prison ferme avec exécution immédiate, a indiqué une source judiciaire à l'Agence TAP.

Le tribunal a également prononcé des amendes dépassant 37 millions de dinars à l'encontre des deux accusés, en état de fuite depuis 2021, ainsi que la confiscation des biens leur appartenant. Il s'agit de la confiscation de leurs comptes bancaires gelés au profit du Trésor public, la confiscation de l'ensemble de leurs actions dans les sociétés qui leur sont affiliées ainsi que la confiscation de 20 titres fonciers enregistrés à leurs noms.

Les frères Karoui ont été reconnus coupables de « blanchiment d'argent dans le cadre d'une entente, en exploitant les facilités offertes par leur activité professionnelle et leur statut social ainsi que l'établissement de documents comptables falsifiés dans le but d'échapper à l'impôt et la réalisation d'opérations destinées à transférer des biens à des tiers afin de se soustraire au paiement des dettes fiscales », selon la même source.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.