Madagascar: Hommage à Grand-maman

28 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra R.

C'est une fête qui n'est pas (encore) entrée dans les moeurs à Madagascar : la « fête des grands-mères », célébrée le premier dimanche du mois de mars. Cette année, ce sera demain, le 1er mars 2026. Son origine remonte à 1987, à l'initiative de la marque de café « Grand-mère ».

Hommage à Grand-maman

La fête des grands-mères est le moment de rendre hommage aux « Bebe », « Nenibe », « Mamabe », « Kako », ou autres appellations, dans divers dialectes, pour désigner la grand-mère : celle par le sang, mais également celle de cœur. Célébrée notamment en France, cette fête l'est également dans d'autres pays, mais à d'autres dates. En Pologne, c'est le 21 janvier. À Madagascar, cette fête est inconnue de la grande majorité des familles.

Chez de nombreuses familles malgaches, peu démonstratives en matière de sentiments, la fête des grands-mères n'est pas synonyme de tendres étreintes et de doux baisers, encore moins de petits cadeaux pour grand-maman.

Certes, les marques d'affection ne sont pas forcément visibles, il n'en demeure pas moins que la grand-mère reste aimée et respectée au sein des familles. Symbole de sagesse et de solides expériences de la vie, Grand-mère est écoutée, souvent mise sur un piédestal. C'est à elle -- ainsi qu'au grand-père -- que l'on demande le « tso-drano », cette bénédiction des aînés, si chère aux Malgaches.

Dans les pays où elle est célébrée, la fête des grands-mères revêt toutefois un aspect beaucoup plus commercial. Mais malgré tout, les grands-mères d'ici comme celles d'ailleurs seront certainement heureuses de recevoir, de la part de leurs petits-enfants, de petites ou grandes marques d'affection, à cette occasion. Car tout le monde le sait, « Bebe » ne demande pas grand-chose. Un rien suffit pour la rendre heureuse !

