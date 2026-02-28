Madagascar: Onitiana Realy - Lance un rappel à l'ordre Déplacements présidentiels

La Directrice de Cabinet de la Présidence de la République pointe du doigt le comportement de certains membres de la délégation qui profitent de ces voyages officiels pour faire de l'auto-promotion.

Onitiana Realy, Directrice de Cabinet civil auprès de la Présidence de la Refondation de la République de Madagascar, lance un rappel à l'ordre à l'endroit de ceux qui font partie de la délégation présidentielle lors des déplacements présidentiels.

En effet, certains profitent de ces voyages officiels pour faire de l'auto-promotion, en publiant leurs photos et selfies, parfois en mode touristes. Un manque de professionnalisme que l'ancienne ministre de la Population qualifie de werawera. Quand vous faites partie de la délégation officielle, il faut que la communication soit axée sur la mission qui vous est attribuée, rappelle-t-elle.

Et d'ajouter que l'idéal, c'est d'éviter les publications vous montrant en train de faire du tourisme ou en plein shopping. Une allusion, certainement, à certains membres de la délégation ayant accompagné le Colonel Michaël Randrianirina lors de son déplacement en France. Certains se sont empressés de publier des photos devant la Tour Eiffel, démontrant qu'il s'agissait de leur premier voyage en France, ou tout simplement de leur première sortie hors de Madagascar.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Bon nombre d'observateurs ont tout de suite compris que le message est adressé à une influenceuse dont la présence au sein de la délégation présidentielle a, d'ailleurs, provoqué des polémiques dans la mesure où, jusqu'ici, aucune communication officielle n'a été faite à propos de son poste au sein de la Présidence de la Refondation de la République de Madagascar, ou d'une nomination quelconque au sein d'un ministère ou d'une autre institution.

Des questions se posent aussi à propos de sa mission concrète, ainsi que des attributions précises qui lui ont été confiées pendant ce voyage dans la capitale française. Pour sa part, Onitiana Realy rappelle que ce sont le peuple malgache et les contribuables qui financent ces déplacements et ce genre de comportement peut choquer l'opinion publique.

Amateurisme. Forte de ses expériences en tant qu'ancienne journaliste ayant assuré la couverture médiatique de nombreux déplacements et voyages présidentiels, et non moins ex-ministre ayant représenté Madagascar dans plusieurs rencontres internationales, Onitiana Realy est certainement consciente que ces werawera risquent de porter atteinte à l'image du régime de refondation, particulièrement à celle du PRRM, le Colonel Michaël Randrianirina.

Actuellement, ce dernier tente de tout mettre en œuvre pour bénéficier du soutien du peuple et d'une adhésion populaire. Particulièrement en cette période où les autorités transitoires font face à des difficultés pour faire l'unanimité auprès de l'opinion publique.

Bon nombre d'observateurs estiment que ce genre de comportement montre l'amateurisme de certains partisans du tolona qui ont bénéficié de seza au sein de l'administration publique en guise de récompense. Pour préserver l'image du président Michaël Randrianirina, chaque membre de la délégation présidentielle doit bénéficier d'un briefing strict en matière de professionnalisme, d'éthique et de déontologie.