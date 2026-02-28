Madagascar: Cyclone Gezani - Le Japon remet des équipements d'urgence aux sinistrés de Toamasina

En réponse à l'appel lancé par le gouvernement malgache après le passage dévastateur du cyclone GEZANI, le Japon a procédé, hier, à une remise officielle de matériels de secours d'urgence destinés aux populations touchées de Toamasina et de ses environs. Cette assistance humanitaire veut répondre aux besoins les plus pressants des familles sinistrées, notamment en matière d'abri, de protection et d'accès à l'eau potable.

Le don comprend 250 bidons d'eau, 250 tentes, 1 500 couvertures, 25 rouleaux de bâches en plastique ainsi que cinq unités de purificateurs d'eau. Des équipements destinés à améliorer immédiatement les conditions de vie des ménages affectés et à limiter les risques sanitaires dans un contexte post-cyclonique marqué par la précarité. Selon le communiqué de l'ambassade, cette aide s'inscrit dans un élan de solidarité face à l'ampleur des dégâts causés par GEZANI dans la capitale économique de l'Est.

Toamasina a été durement frappée, avec des habitations endommagées, des infrastructures fragilisées et des milliers de familles contraintes de quitter leur domicile. À travers ce geste, le Japon réaffirme « sa solidarité sincère avec le peuple malgache » et son engagement constant aux côtés de Madagascar dans les moments d'épreuve.

Fort de son expérience face aux catastrophes naturelles, l'archipel nippon met en avant une conviction partagée, celle de la capacité des communautés à se relever grâce à la solidarité, à l'entraide et à une coopération durable. La ville de Toamasina occupe, par ailleurs, une place stratégique dans la coopération bilatérale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le gouvernement japonais y soutient plusieurs projets structurants, dont l'extension du port, une infrastructure clé pour le développement économique national et régional. L'assistance d'urgence déployée après le cyclone GEZANI s'inscrit ainsi dans la continuité d'un partenariat de long terme, fondé sur la confiance et l'amitié entre les deux pays.

Pour les autorités malgaches, l'enjeu est désormais d'assurer une distribution rapide et équitable des équipements remis, afin de répondre efficacement aux besoins des sinistrés et d'amorcer la phase de relèvement. La cérémonie s'est tenue en présence du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), de l'ambassade du Japon à Madagascar et de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA).