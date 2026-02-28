Madagascar: Mampikony - 3 000 hectares de terrains à restituer à la population

La lutte contre l'injustice domaniale se poursuit du côté du ministère de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers (MTSF). Le général Lylison René de Rolland annonce la restitution imminente de 3 000 ha de terrains à la population de Mampikony.

Une nouvelle qui a de quoi réjouir les 3 000 familles concernées par un litige foncier qui les oppose au groupe SOCOTA.

Victoire

« On l'a attendu depuis longtemps, maintenant c'est chose faite et nous allons bientôt retrouver nos terrains », a déclaré le représentant de la population lors d'un point de presse organisé hier conjointement avec le ministre Lylison René de Rolland. Ce dernier a expliqué, pour sa part, que ce dossier, qui a débouché sur une victoire, est l'aboutissement des efforts menés par son département pour restituer aux propriétaires malgaches les terrains qui leur appartiennent.

Selon les explications du ministre, ces 3 000 hectares de terrains sis à Mampikony, et qui appartenaient aux colons, ont été occupés par la SOCOTA sur la base d'un faux acte de vente et de 12 faux titres fonciers. « Après vérifications, l'acte de vente a été déclaré faux », a précisé le ministre, qui s'est réjoui de cette victoire obtenue par la population après plus de 30 ans de combat. « Je remercie la justice en général, et le tribunal de Mampikony en particulier, d'avoir traité cette affaire en toute impartialité ».

Détermination

Il n'a, par ailleurs, pas manqué, le président de la Refondation de la République, de rappeler sa volonté de rétablir la justice domaniale dans le pays. « C'est aussi grâce à la détermination du PRRM de restituer leurs terrains à la population que l'on a obtenu ce résultat », a expliqué le général Lylison René de Rolland. « Nous allons continuer d'œuvrer pour que les Malgaches jouissent effectivement des droits de propriété sur leurs terrains », a-t-il poursuivi.

En attendant, ce sont donc les 3 000 familles de Mampikony qui auront ce privilège, puisque les procédures domaniales d'attribution vont bientôt commencer. Des actes concrets en faveur de la population, en somme. En tout cas, pour le ministre Lylison René de Rolland, les initiatives vont encore se poursuivre et se renforcer pour démanteler les réseaux de trafiquants de terrains.