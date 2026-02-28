Madagascar: Marine marchande - Création de la plateforme AOMMM

L'Association des Officiers de la Marine Marchande de Madagascar (AOMMM) a été créée officiellement hier lors de la première assemblée générale des membres. « Il s'agit d'une organisation professionnelle réunissant des officiers de la marine marchande engagés dans la défense, la valorisation et le rayonnement de leur profession.

L'objectif de la mise en place de cette nouvelle plateforme consiste à structurer une représentation forte, crédible et durable des officiers maritimes malgaches tout en contribuant au développement durable du secteur maritime », a expliqué le président de l'association, Adoré Manambala, lors de cette assemblée générale, hier.

Cette association regroupe environ 70 officiers de la marine marchande. Leur mission consiste à assurer la conduite, la sécurité et la gestion d'un navire transportant des marchandises ou des passagers. Ils s'occupent des services pont ou navigation, soit des opérations commerciales de chargement ou de déchargement des marchandises, ainsi que des services machine, qui visent le bon fonctionnement de la partie technique d'un navire.

L'AOMMM se veut ainsi un cadre officiel de concertation, de réflexion stratégique et d'action collective au service du secteur maritime. Il faut savoir que des femmes officiers sont répertoriées dans le secteur. Certaines d'entre elles opèrent même dans la partie mécanique.