Madagascar: Malakass - La farine de manioc malgache conquiert La Réunion

Malakass, la farine de manioc sans gluten, fait son entrée sur le marché réunionnais avec une promesse de qualité et de santé. Élaborée à partir de manioc cultivé à Tuléar, à Madagascar, cette farine se distingue par son absence d'additifs et de conservateurs.

Riche en glucides complexes et en fibres alimentaires, elle favorise une digestion facile, tout en étant particulièrement adaptée à une alimentation sans gluten. La farine Malakass répond ainsi à un besoin croissant de produits plus naturels et plus digestes.

Abordable. Distribuée dans les rayons Leclerc, la farine Malakass se veut accessible à tous : 2,60 € pour 500 g et 5,10 € pour 1 kg. Ce lancement s'inscrit dans une dynamique de coopération régionale, renforcée par des partenariats locaux.

En soutenant plus de 200 agriculteurs à Madagascar, Malakass participe au développement économique de la région tout en offrant une alternative saine aux consommateurs réunionnais. Avec son label « Malagasy Ny Antsika » et son respect des normes internationales, Malakass ne se contente pas de révolutionner l'alimentation : elle incarne un retour aux racines et un modèle de développement durable.