Madagascar: Malakass - La farine de manioc malgache conquiert La Réunion

28 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

Malakass, la farine de manioc sans gluten, fait son entrée sur le marché réunionnais avec une promesse de qualité et de santé. Élaborée à partir de manioc cultivé à Tuléar, à Madagascar, cette farine se distingue par son absence d'additifs et de conservateurs.

Riche en glucides complexes et en fibres alimentaires, elle favorise une digestion facile, tout en étant particulièrement adaptée à une alimentation sans gluten. La farine Malakass répond ainsi à un besoin croissant de produits plus naturels et plus digestes.

Abordable. Distribuée dans les rayons Leclerc, la farine Malakass se veut accessible à tous : 2,60 € pour 500 g et 5,10 € pour 1 kg. Ce lancement s'inscrit dans une dynamique de coopération régionale, renforcée par des partenariats locaux.

En soutenant plus de 200 agriculteurs à Madagascar, Malakass participe au développement économique de la région tout en offrant une alternative saine aux consommateurs réunionnais. Avec son label « Malagasy Ny Antsika » et son respect des normes internationales, Malakass ne se contente pas de révolutionner l'alimentation : elle incarne un retour aux racines et un modèle de développement durable.

