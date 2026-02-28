Madagascar: Volley - Championnat CAVB Zone 7 - Entrée réussie pour les gendarmes hommes

28 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

La 30e édition du championnat des clubs de la CAVB Zone 7, qui se déroule jusqu'au 7 mars aux Seychelles, a débuté ce vendredi avec des fortunes diverses pour les représentants malgaches.

L'équipe masculine de la Gendarmerie Nationale Volley-ball (GNVB) a parfaitement lancé sa campagne en s'imposant avec autorité face aux Comoriens de Nioumachoi. Les gendarmes ont dominé la rencontre en trois sets secs, 25/16, 25/15 et 25/17, confirmant leur ambition de ramener la coupe au pays.

Chez les dames, le Squad-X Club a été la première formation féminine malgache à entrer en lice. Malgré une préparation sérieuse et une détermination affichée, les protégées de Budha n'ont pas réussi à contenir les City Ladies VBC des Seychelles. Elles se sont inclinées en trois sets à zéro, laissant entrevoir la nécessité d'un sursaut lors des prochaines rencontres pour espérer poursuivre l'aventure.

Avec cette entrée en matière contrastée, les clubs malgaches savent que chaque match comptera dans cette compétition régionale relevée. Le GNVB signe un départ idéal, tandis que le Squad-X devra rapidement rebondir pour défendre les couleurs nationales.

