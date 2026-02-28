Madagascar: Pétanque - Saison 2026 - Cinq sorties internationales au programme de la fédération malgache

La Fédération Sport Boules Malagasy (FSBM) annonce une saison 2026 riche en défis et en ambitions. Cinq compétitions internationales attendent les boulistes malgaches, de la Malaisie à la France en passant par l'Espagne et Maurice. Une programmation qui témoigne de la volonté de la fédération de consolider les acquis des dernières années et de hisser encore plus haut les couleurs nationales sur la scène mondiale.

La Fédération Sport Boules Malagasy (FSBM) s'apprête à vivre une saison 2026 particulièrement chargée. Pas moins de cinq compétitions internationales figurent au calendrier : le Championnat du monde triplette hommes en Malaisie, le Championnat du monde juniors en Espagne, la traditionnelle tournée estivale en France, les Masters de pétanque également en France, le tournoi de la zone 4 Océan Indien à Maurice, et enfin la prestigieuse Grande Finale PPF en France.

Cette dernière marquera d'ailleurs la première sortie internationale de l'année pour la triplette malgache composée d'Yves, Tonnerre et Lova, vainqueurs de la Mondiale La Marseillaise en 2025. À la tête de la fédération depuis deux ans, Julio Édouard Adrien Andrianiriana entend poursuivre sur la lancée des succès déjà engrangés : titres mondiaux, vice-championnats et médailles de bronze lors des compétitions estivales.

Lors d'une conférence de presse tenue à Tsiazotafo, il a annoncé une nouvelle organisation technique : fini le poste unique de directeur technique national, place à une direction collégiale regroupant les responsables des ligues régionales. Les décisions finales seront prises de manière concertée, afin de garantir une sélection transparente et équitable des représentants malgaches.

Le président de la FSBM a également lancé un appel pressant au ministère de tutelle et à l'État pour un soutien financier anticipé. Objectif : éviter que les contraintes budgétaires ne freinent la préparation technique et logistique. Il a insisté sur la nécessité de disposer de coordinateurs à l'étranger pour gérer les détails pratiques lors des compétitions, tout en rappelant que la fédération reste l'unique instance décisionnaire.

Parmi les nouveautés prévues cette année figurent la délivrance de licences sportives en deux catégories (nationale et amateur), des formations pour les techniciens régionaux, ainsi que l'instauration d'un « trophée des ligues », dont les vainqueurs intégreront directement la présélection nationale. Les compétitions régionales seront désormais notées, permettant un classement plus rigoureux des joueurs.

Sur le plan disciplinaire, un règlement imposant des tenues uniformes par équipe sera appliqué. La fédération projette aussi d'ouvrir une chaîne YouTube pour retransmettre en direct les rencontres internationales. Enfin, la question des infrastructures reste cruciale. La construction d'un terrain aux normes internationales, maintes fois évoquée avec les ministères successifs, demeure une attente forte des pratiquants et passionnés. La FSBM espère que 2026 sera l'année de la concrétisation, convaincue que de telles installations constituent un levier essentiel pour l'essor du sport boules à Madagascar.