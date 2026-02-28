Madagascar: Expression - La solidarité fait taire les guitares

Le Festival Tsapiky, rendez-vous culturel majeur du Sud malgache, ne se déroulera finalement pas les 27 et 28 février comme initialement prévu. Programmé à Toliara, l'événement est reporté au mois de mars. Une décision empreinte de solidarité, prise en considération des difficultés que traversent encore les populations après le passage du cyclone Gezani.

Dans une région qui panse lentement les blessures laissées par les intempéries, les organisateurs ont privilégié la responsabilité et l'empathie. Reporter pour mieux soutenir. Reporter pour laisser place au temps de la reconstruction. « L'essentiel, aujourd'hui, est d'accompagner nos frères et soeurs dans cette période difficile », expliquent-ils.

Car le Festival Tsapiky dépasse le simple cadre musical et festif. Bien plus qu'une scène animée par des guitares électriques et des rythmes effrénés, il incarne l'unité, l'identité et la fierté du Sud. Le reprogrammer dans un climat plus serein, c'est assurer une célébration fidèle à sa vocation : rassembler, insuffler de l'espoir et faire vibrer toute une région.

Le mois de mars portera ainsi les promesses d'un nouveau départ. Et lorsque résonneront les premières notes de tsapiky, elles symboliseront la résilience d'un Sud debout, déterminé à avancer malgré l'adversité.