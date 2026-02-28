Madagascar: Maintirano - Fin du mystère autour de l'étrange réservoir échoué à Kimija

L'objet qui a alimenté rumeurs et polémiques ces derniers mois dans le village de pêcheurs de Kimija a désormais une identité. Il s'agit d'un réservoir sphérique appartenant à l'entreprise aérospatiale américaine SpaceX, tombé depuis l'un de ses dispositifs en orbite.

Découvert au mois de décembre dernier par des pêcheurs au nord de l'île Kimija, dans la commune de Tambohorano (district de Maintirano, région Melaky), l'imposant objet métallique avait rapidement suscité curiosité et spéculations. Conservé sur place par ses découvreurs dans l'attente d'un éventuel propriétaire, il est resté plusieurs semaines sans qu'aucune revendication officielle ne soit formulée.

Face à l'ampleur des commentaires et des appels relayés notamment sur les réseaux sociaux, ainsi qu'aux tensions apparues entre certains habitants et les autorités locales, le dossier est remonté jusqu'aux instances régionales et centrales. Certains riverains estimaient en effet avoir des droits sur l'objet, allant jusqu'à dénoncer une forme d'accaparement.

Descente sur le terrain. Pour lever toute ambiguïté, une délégation de l'OMC-REG, conduite par le préfet de Maintirano, Barthélémy Ramanana, s'est rendue sur place. Deux ingénieurs sud-africains, partenaires de SpaceX, ont également fait le déplacement afin d'expertiser la structure. La députée de Maintirano, Velonjara Théophiline, a pris part à cette mission.

Après vérifications techniques, les experts ont confirmé qu'il s'agit bien d'un réservoir sphérique provenant d'un équipement spatial de SpaceX. Lors d'une rencontre avec la population, les responsables ont rappelé que Madagascar est un État de droit : tout objet perdu doit être restitué à son propriétaire dès lors que celui-ci est identifié. Le conserver en connaissance de cause pourrait être assimilé à une appropriation illégale.

Reconnaissance et issue concertée. Un geste de reconnaissance a toutefois été accordé par l'entreprise propriétaire à l'endroit des pêcheurs et des habitants ayant contribué à la surveillance et à la préservation de l'objet durant ces mois d'incertitude.

À l'issue des échanges, autorités et population de Tambohorano se sont accordées sur un principe : si le propriétaire décide de ne pas rapatrier le réservoir, celui-ci pourrait être conservé comme patrimoine local et servir d'ornement public, devenant ainsi un symbole inédit pour cette commune côtière de la région Melaky. Une affaire qui, partie d'une simple découverte en mer, aura finalement mis en lumière les enjeux juridiques et symboliques liés aux débris spatiaux échoués sur les côtes malgaches.