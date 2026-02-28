Ile Maurice: Volley-ball - L'équipe masculine du Quatre-Bornes VBC débute victorieusement

L'équipe masculine du Quatre-Bornes VBC a réalisé des débuts victorieux hier dans le Championnat des clubs de la Zone 7 aux Seychelles. Opposés au VC Tsingoni de Mayotte, les protégés de l'entraîneur Al-Zakiyy Ozeer l'ont emporté en trois sets.

Les Quatre-Bornais se sont lancés idéalement dans la poule C en l'emportant en trois manches, 25-20, 25- 23 et 25-21 en 1h16 de jeu. Ce qui va certainement les mettre en confiance en vue de la suite. Dans l'autre rencontre de la poule, les Malgaches de la Gendarmerie Nationale n'ont pas fait de détails face aux Comoriens de Nioumachoi, 25-16, 25-15 et 25-17, en 54 minutes.

Le tenant, le Tampon Gecko Volley, a débuté la défense de son titre en concédant un set face aux Seychellois de Neo Boyz, dans la poule B.

Après avoir remporté aisément les deux premières manches, 25-17 et 25-16, les Tamponnais ont eu du mal dans la troisième que Neo Boyz ont remportée 28 à 26. Raphaël Guermeur et ses camarades se sont ensuite ressaisis pour conclure dans le quatrième set, 25-15. Dans la poule D, le Saint-Denis Olympique VB a disposé sans grand mal de la formation seychelloise de Brotherood en trois sets, 25-19, 25-15 et 25-19.

En féminin, les championnes en titre du Tampon Gecko Volley ont réussi leur entrée dans la poule B en battant une autre formation réunionnaise, Moineau Volley Péi, trois sets à rien (25-21, 25-17, 25-13). Dans la poule A, les championnes des Seychelles, City Ladies, ont réalisé des débuts victorieux également face aux Malgaches de Squad-X Club, 25-21, 25-14 et 25-18.

Ce samedi 28 février, les garçons du Quatre-Bornes VBC disputeront leur deuxième match face aux Comoriens de Niou- machoi à 11h30. Les filles entameront la compétition dans la poule B à 16h contre les Seychelloises d'Anse Royale. Les premières sorties des champions de Rodrigues d'Oranges Club Sportif d'Amitiés sont aussi prévues aujourd'hui. Les filles seront opposées à Squad-X Club (poule A) à 10h, tandis que les garçons affronteront Mutuelle Assurance Malagasy dans la poule D à 17h30. Notons que le Port-Louis Fire Star ne débutera que lundi face aux Seychellois de Neo Boyz (poule B) à 17h30.

Les poules

Masculin

Poule A : Premium Spikers (Seychelles), Zamfi (Mayotte), Racine Club (Comores)

Poule B : Tampon Gecko Volley (Réunion), Port-Louis Fire Star (Maurice), Neo Boyz (Seychelles)

Poule C : Gendarmerie Nationale (Madagascar), Quatre-Bornes VBC (Maurice), VC Tsingono (Mayotte), Nioumachoi (Comores)

Poule D :* Saint-Denis Olympique VB (Réunion), Oranges Club Sportif d'Amitiés (Rodrigues), Mutuelle Assurance Malagasy (Madagascar), Brotherood (Seychelles)

Féminin

Poule A : City Ladies (Seychelles), Oranges Club Sportif d'Amitiés (Rodrigues), Squad-X (Madagascar)

Poule B : Tampon Gecko Volley (Réunion), Quatre-Bornes VBC (Maurice), Anse Royale (Seychelles), Moineau Volley Péi (Réunion)

Poule C : Saint-Denis Olympique VB (Réunion), Gendarmerie Nationale (Madagascar), M'Tsapere (Mayotte), Premium Cobra (Seychelles)