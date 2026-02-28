Ile Maurice: Football - La Cure Waves et Cercle de Joachim seront scrutés

Après une victoire sur le fil de Pamplemousses SC face à Petite-Rivière-Noire FC jeudi, la course au titre s'intensifie en tête du classement, tandis que la lutte pour le maintien devient critique pour les formations de bas de tableau. Cette 12e journée promet une nouvelle fois quelques surprises si l'on s'attarde sur les affiches proposées ce week-end.

En match avancé, le Pamplemousses SC a réalisé une opération comptable parfaite jeudi. En s'imposant sur la plus petite des marges (0-1) face au Petite-Rivière-Noire FC, les Nordistes confortent leur place de dauphin. Avec désormais 26 points au compteur, ils reviennent à une seule unité du leader, La Cure Waves, mettant ainsi une pression maximale sur les épaules des Portlouisiens avant leur sortie dominicale. Pour Petite-Rivière-Noire, cette défaite maintient la formation de l'Ouest à la 5e place, décrochée du podium.

Le programme du weekend débute ce samedi à 15h30 au stade Sir Gaëtan Duval. L'US Beau-Bassin/Rose-Hill, avant-dernière du classement avec seulement 7 points, reçoit l'AS Vacoas/Phoenix. Pour les Unionistes, l'urgence est absolue : une victoire est nécessaire pour espérer sortir de la zone rouge. En face, les Vacoassiens, actuellement 7eᣵ, chercheront à basculer dans la première moitié du tableau. Ils parviennent difficilement à maintenir le rythme dans cette deuxième partie de saison.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La journée de dimanche sera déterminante pour le titre. Le leader, La Cure Waves, se déplace sur la pelouse de St-François-Xavier pour affronter l'ASPL 2000. Face à une équipe de l'ASPL irrégulière cette saison (8e), le leader n'a pas le droit à l'erreur s'il veut conserver son fauteuil. Attention toutefois à l'ASPL 2000 qui reste sur une défaite et qui se trouve dans l'obligation de ramener un résultat positif.

Au même moment, le Cercle de Joachim (3e) accueil- lera Chebel Citizen (4e) dans le choc au sommet de cette journée. Seul un point sépare les deux formations. Les Citizens ont débuté l'année sur de bonnes bases et ils n'ont pas l'intention de faiblir. Ils viennent d'accrocher l'ASPL 2000 à leur tableau de chasse mais le duel face aux Curepipiens s'annonce quelque peu compliqué. La formation de la Ville lumière a retrouvé des couleurs et n'a pas l'intention de céder sa place sur le podium.

Enfin, la lanterne rouge, Pointe-aux-Sables Mates, qui n'a toujours pas inscrit le moindre point en 11 matchs, tentera l'impossible face à l'AS Rivière-du-Rempart au stade Auguste Vollaire. Les Nordistes restent sur un revers et ambitionnent de se refaire une santé. En revanche, un nouveau revers et la relégation sera presqu'actée pour les Mates.

Résultat de jeudi

Petite-Rivière-Noire FC - Pamplemousses SC 0 - 1

Programme

Samedi à 15h30 - Sir Gaëtan Duval

US Beau-Bassin/Rose-Hill - AS Vacoas/Phoenix

Dimanche à 15h30 - 15h30

ASPL 2000 - La Cure Waves St François-Xavier

Cercle de Joachim - Chebel Citizen Sir Gaëtan Duval

Pointe-aux-Sables Mates - AS Rivière du Rempart Auguste Vollaire