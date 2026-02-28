Ile Maurice: Phoenix Beverages investit Rs 700 millions dans une ligne ultra-moderne

Le vendredi 27 fevrier, Phoenix Beverages Ltd a franchi une nouvelle étape de son développement avec l'inauguration officielle d'une ligne de production de boissons gazeuses de dernière génération dans ses locaux de Phoenix. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre, Navin Ramgoolam, entouré de membres du gouvernement, de représentants du corps diplomatique, de partenaires économiques et des équipes du groupe.

Prenant la parole, le CEO de Phoenix Beverages Ltd, Bernard Theys, a qualifié l'événement de «moment fort» pour l'entreprise. «Nous inaugurons une nouvelle ligne de production ultra-moderne, fruit d'un investissement stratégique. Ce n'est pas seulement une étape industrielle, c'est une véritable accélération pour notre entreprise», a-t-il déclaré.

Engagée depuis 2023 dans une transformation en profondeur de son outil industriel, Phoenix Beverages entend hisser l'industrie des boissons gazeuses à un niveau supérieur, en intégrant des technologies de pointe et des standards internationaux. La nouvelle ligne permet de doubler la capacité de production tout en améliorant la performance énergétique et l'optimisation de la consommation d'eau.

Bernard Theys évoque des moteurs à haute performance, un éclairage LED et des processus optimisés au sein de la compagnie. «Ce que nous inaugurons n'est pas seulement une ligne de production, c'est une nouvelle énergie, un nouveau rythme pour Phoenix Beverages.»

Il a également salué l'engagement des ingénieurs, techniciens, partenaires - notamment russes - ainsi que la collaboration avec The Coca-Cola Company, partenaire historique du groupe.

Un pilier économique

De son côté, Arnaud Lagesse, président de Phoenix Beverages Group, a replacé cet investissement dans une perspective plus large, celle de la responsabilité partagée entre le secteur privé et les autorités publiques.

Rappelant l'appel à contributions lancé cette semaine par le ministère des Finances dans le cadre des consultations budgétaires 2026-2027, il a souligné que «la relance et la transformation de notre économie reposent sur une responsabilité pleinement partagée».

Acteur historique du paysage industriel mauricien, Phoenix Beverages emploie des centaines de collaborateurs et soutient un vaste réseau de distributeurs et de commerçants, contribuant ainsi à des milliers d'emplois directs et indirects. La nouvelle ligne de production, représentant un investissement de plus de Rs 700 millions, renforcera la capacité industrielle du groupe et soutiendra également les marchés d'exportation vers La Réunion et les Seychelles.

Appel à l'adaptabilité

Dans son discours, le Premier ministre Navin Ramgoolam a retracé l'histoire de l'entreprise. Il a rendu hommage aux pionniers tels que Pierre Huguenin et Philippe Lagesse, saluant leur esprit visionnaire et leur capacité à diversifier les activités industrielles bien avant que l'industrialisation ne devienne une priorité nationale.

L'accord d'embouteillage signé avec The Coca-Cola Company en 1953 a été présenté comme un moment clé, marquant l'un des premiers transferts structurés de technologie dans le paysage industriel mauricien.

Évoquant l'investissement de Rs 700 millions dans la nouvelle infrastructure, le chef du gouvernement a salué «un exemple vivant de développement industriel responsable et tourné vers l'avenir», notamment grâce aux gains en efficacité énergétique et en gestion de l'eau.

Il rappelle par ailleurs sa récente participation à l'Artificial Intelligence Impact Summit en Inde. Il a souligné l'importance croissante de l'intelligence artificielle dans l'industrie manufacturière mondiale, y compris dans le secteur des boissons. La maintenance prédictive, les jumeaux numériques, l'optimisation des chaînes de production : autant d'innovations qui pourraient, selon lui, transformer durablement le tissu industriel mauricien.

«Être adaptable ne suffit plus. Il faut démontrer que l'on est adaptable. L'adaptabilité est la nouvelle résilience», a-t-il déclaré, appelant à une collaboration étroite entre les secteurs public et privé pour soutenir la transformation économique du pays.

À l'issue de l'inauguration officielle, le Premier ministre a procédé à la traditionnelle coupure du ruban avant de visiter les installations. Guidé par les équipes techniques, il a découvert les différentes étapes du processus de production, de l'embouteillage au conditionnement, illustrant concrètement le virage technologique engagé par l'entreprise.