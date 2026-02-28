Ile Maurice: Muay Thai - Choc Maurice - Réunion ce samedi

Ce samedi, dès 17h, le centre commercial Tribeca à Trianon accueillera le tant attendu gala Fight Night. Organisé par Lekip Incontrôlable, cet événement promet une immersion totale dans l'univers du muay thai avec un programme riche de 25 combats, dont huit duels fratricides entre Maurice et l'île de La Réunion.

Le clou du spectacle sera sans aucun doute les quatre combats professionnels prévus. Chez les 57 kg, Shakil Caulloo affrontera le Réunionnais Bradley Boyer, avec à la clé un cash prize de Rs 15 000 pour le vainqueur. Dans les autres catégories pro, Julien Camangue (78 kg) se mesurera à Jeremy Libhian, Haidar Youssouf (60 kg) fera face à Hulrick Tiparis, tandis qu'Ayron Louis (64 kg) sera opposé à Aiman Mohamed. Un co-main event féminin de haut vol mettra également aux prises Pallavi Sabapati et Cassidy Lacour chez les 54 kg.

Au-delà des têtes d'affiche, l'événement se veut un tremplin pour la relève. Vimen Sabapati, dirigeant de Lekip Incontrôlable, souligne l'importance de cette soirée : «L'accent sera mis sur les jeunes et les débutants. Cette sortie nous aide à réaliser une détection.»

L'ambition est claire : structurer la discipline sur le long terme. «Le muay thai se développe beaucoup à Maurice. Il y a huit clubs qui se sont affiliés avec nous et nous allons organiser un événement de qualité tous les deux mois», précise-t-il, tout en remerciant Tribeca pour son soutien.

L'enjeu est de taille pour les combattants : les meilleurs performeurs décrocheront un billet d'avion pour la Thaïlande afin de participer aux Championnats du monde WBC du 25 au 29 juin. L'entrée est gratuite, offrant une occasion unique au public mauricien une nouvelle opportunité de mieux comprendre ce sport. La formation Lekip Incontrolable prévoit par ailleurs un événement plus grandiose au complexe sportif de Côte-d'Or. Environ 5 000 spectateurs sont attendus pour cette soirée de gala.