Ile Maurice: Hippisme - L'entraînement au ralenti du 3 au 13 mars

28 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Naseeb Koreeawa

A pratiquement deux mois du coup d'envoi de la saison hippique 2026, les entraîneurs sont au four et au moulin pour préparer leurs chevaux pour le début des 'hostilités', le 25 avril. Reste qu'avec les célébrations marquant le 58e anniversaire de l'Indépendance de Maurice, la petite piste en sable ne sera pas disponible du 3 au 13 mars. Le trotting track restera, pour sa part, ouvert pendant ces dix jours pour permettre aux chevaux de se dégourdir les pieds. Le mardi 2 mars sera donc le dernier jour pour effectuer les galops avant un break de 11 jours. La petite piste sera de nouveau disponible le 14 mars.

A ce stade, même si toutes les écuries sont au travail, force est de constater que les établissements Mahadia et Paul Foo Kune ont fait courir leurs chevaux à un rythme plus accéléré. L'entraîneur Samraj Mahadia a commencé à avancer la préparation de ses chevaux assez tôt comme la saison dernière alors que l'écurie Paul Foo Kune, qui dispose aussi de l'apport du centre de la famille Ramdin à Pointe-aux-sables, depuis fin décembre, a, lui aussi, fait travailler ses chevaux à un rythme plus soutenu. Ces derniers sont en action durant 24 secondes pour la majorité, dans les derniers 400 mètres.

Les chevaux d'Arveen Nagadoo, même s'ils ne travaillent pas aussi vite que ceux de Mahadia et de Paul Foo Kune, donnent l'air d'avoir bien récupéré. Le jeune apprenti Rayan Kulloo a pris de l'emploi au sein de l'écurie Selvom Mootien où il agira en tant qu'apprenti attitré. Il a déjà obtenu sa licence et a travaillé en semaine plusieurs chevaux de son nouvel employeur.

Par ailleurs, il nous revient que l'entraîneur Subiraj Gujadhur a formulé une demande à la Gambling Regulatory Authority afin qu'Abhishek Sonaram puisse exercer comme track rider pour le compte de son établissement. Le Licensing Committee n'a toutefois pas encore statué sur cette demande.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.