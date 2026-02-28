Ile Maurice: Hippisme - L'entraînement au ralenti du 3 au 13 mars

A pratiquement deux mois du coup d'envoi de la saison hippique 2026, les entraîneurs sont au four et au moulin pour préparer leurs chevaux pour le début des 'hostilités', le 25 avril. Reste qu'avec les célébrations marquant le 58e anniversaire de l'Indépendance de Maurice, la petite piste en sable ne sera pas disponible du 3 au 13 mars. Le trotting track restera, pour sa part, ouvert pendant ces dix jours pour permettre aux chevaux de se dégourdir les pieds. Le mardi 2 mars sera donc le dernier jour pour effectuer les galops avant un break de 11 jours. La petite piste sera de nouveau disponible le 14 mars.

A ce stade, même si toutes les écuries sont au travail, force est de constater que les établissements Mahadia et Paul Foo Kune ont fait courir leurs chevaux à un rythme plus accéléré. L'entraîneur Samraj Mahadia a commencé à avancer la préparation de ses chevaux assez tôt comme la saison dernière alors que l'écurie Paul Foo Kune, qui dispose aussi de l'apport du centre de la famille Ramdin à Pointe-aux-sables, depuis fin décembre, a, lui aussi, fait travailler ses chevaux à un rythme plus soutenu. Ces derniers sont en action durant 24 secondes pour la majorité, dans les derniers 400 mètres.

Les chevaux d'Arveen Nagadoo, même s'ils ne travaillent pas aussi vite que ceux de Mahadia et de Paul Foo Kune, donnent l'air d'avoir bien récupéré. Le jeune apprenti Rayan Kulloo a pris de l'emploi au sein de l'écurie Selvom Mootien où il agira en tant qu'apprenti attitré. Il a déjà obtenu sa licence et a travaillé en semaine plusieurs chevaux de son nouvel employeur.

Par ailleurs, il nous revient que l'entraîneur Subiraj Gujadhur a formulé une demande à la Gambling Regulatory Authority afin qu'Abhishek Sonaram puisse exercer comme track rider pour le compte de son établissement. Le Licensing Committee n'a toutefois pas encore statué sur cette demande.

