Madagascar: Atsinanana - L'IMM assurera la réhabilitation totale du bloc maternité

Les dégâts laissés par le cyclone Gezani au CHU d'Analakininina, ou hôpital Be, sont très importants. La destruction d'infrastructures de santé, dont le bloc maternité et tant d'autres services ainsi que les toitures, nécessite des travaux en urgence.

Dans cette optique, une délégation conduite par le président-directeur général (PDG) de l'Institut Médical de Madagascar (IMM), composée de l'Arovy Association et soutenue par le Consortium Arovy, la Société Voahary, Arovy University, Madagascar Medical Technology et Arovy Healthcare, s'est rendue à Toamasina mardi dernier.

La délégation a rencontré les responsables du siège régional du Bureau national de gestion des risques de catastrophes (BNGRC) à Toamasina, le préfet de Toamasina, le secrétaire général adjoint de la Présidence de la refondation de la République, ainsi que le directeur du cabinet civil au sein de la Primature et les ministres chargés de la Sécurité publique et celui de l'Environnement.

Elle a annoncé sa contribution aux travaux de réhabilitation du bloc maternité et des infrastructures pédagogiques au sein du CHU Analakininina.

« L'IMM prendra en main la reconstruction totale du bloc au CHU Analakininina ainsi que la reconstruction du toit de la Faculté de médecine. L'intervention vise à rétablir dans les meilleurs délais le service essentiel à la prise en charge des mères et des nouveau-nés, tout en assurant la continuité de la formation des futurs médecins », a déclaré le porte-parole de la délégation.

Des aides matérielles et des médicaments seront également remis à ce service.

Le bloc opératoire ainsi que la banque de sang et le service de la pédiatrie ont été particulièrement affectés par le cataclysme. Des toitures ont été endommagées et emportées par les rafales de vent. Les soins sont ainsi difficiles, notamment au niveau de la pédiatrie et du bloc opératoire.

Les coupures d'électricité ont paralysé les équipements, dont le scanner. Les interventions chirurgicales sont alors impossibles.

La société Ambatovy a ainsi fourni un groupe électrogène neuf d'une puissance de 17 kVA au service de la pédiatrie le 16 février dernier.

« Cette solution permet de sécuriser l'alimentation électrique des équipements essentiels et de garantir la continuité des soins dans des conditions plus fiables pour les enfants hospitalisés dans cet hôpital. Le groupe est très important pour l'éclairage et utile pour tout acte médical, entre autres la surveillance des patients ou la recherche des veines ainsi que le branchement de tous les appareils électriques. Cette solution traduit la volonté de la compagnie de contribuer, de manière concrète, aux besoins prioritaires des communautés locales, en coordination avec ses partenaires institutionnels », a souligné la professeure Todisoa, chef de service de pédiatrie.