Sénégal: Fin actée du concours d'entrée en Sixième dès 2026

Dans une note de service rendue publique, le ministère de l'Éducation nationale a officialisé la suppression du concours d'entrée en classe de Sixième. Cette réforme, applicable dès la session de 2026, marque un tournant dans le système éducatif sénégalais vers une scolarité obligatoire plus fluide.

Le ministère a instruit les Inspecteurs d'Académie de mettre en oeuvre la suppression du concours d'entrée en Sixième, tout en réformant la gestion du Certificat de Fin d'Études Élémentaires (CFEE).

Cette décision s'inscrit dans une volonté de transformation profonde. Selon le document officiel, l'État du Sénégal a engagé des réformes structurelles visant à rendre son système éducatif « plus équitable, plus inclusif, plus démocratique et conforme aux exigences de la scolarité obligatoire ».

L'objectif est d'opérationnaliser la Directive n°14 du Conseil interministériel, qui met fin à la barrière sélective du concours d'entrée au collège pour se concentrer sur le parcours de l'élève.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La suppression du concours implique une transition automatique (sous conditions de réussite au CFEE) qui nécessite une logistique accrue. Le Ministère demande déjà aux autorités académiques de réaliser un état des lieux de l'environnement des établissements afin de « préparer l'accueil effectif des élèves en classe de Sixième ».

Parmi les mesures phares pour accompagner cette transition, la note mentionne le développement de stratégies de communication vers les partenaires de l'école, la mise en place immédiate d'un « dispositif de soutien pédagogique pour les candidats au CFEE et l'établissement d'un mécanisme facilitant le passage entre le CM2 et la Sixième, en collaboration avec les principaux de collège.

Si le concours disparaît, l'examen du CFEE demeure et sa gestion est renforcée. Le texte précise que les centres d'examen ne devront pas dépasser « 250 candidats par centre » afin d'en assurer la sécurité et la fiabilité.