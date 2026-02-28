Sénégal: Affaire Jean-Jacques Boissy - Ce qui s'est réellement passé

Une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux montre une altercation entre l'international sénégalais, Jean-Jacques Boissy, et des éléments du Groupement mobile d'intervention (Gmi). Les faits se sont déroulés jeudi soir au Stadium Marius Ndiaye à l'issue de la rencontre entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, comptant pour les qualifications du Mondial de basket Qatar 2027.

Selon une source, les images diffusées « ne reflètent pas fidèlement le déroulement des faits ».

D'après les explications fournies, l'incident trouve son origine dans les opérations d'évacuation des tribunes engagées par le service d'ordre à la fin de la rencontre.

Parmi les spectateurs invités à quitter les lieux figurait la mère du meneur des Lions. Se disant heurtée par la manière dont elle aurait été interpellée, celle-ci en aurait informé son fils alors que l'équipe nationale s'apprêtait à quitter le stadium.

Touché par le récit de sa mère, le joueur serait descendu du bus afin de demander des explications et d'identifier l'agent concerné.

Toujours selon la même source, la situation a dégénéré non pas du fait du basketteur, mais à la suite de l'intervention de son jeune frère. Sous le coup de l'émotion, ce dernier aurait proféré des insultes à l'endroit des fonctionnaires présents, provoquant un attroupement autour du bus de l'équipe nationale et une confusion perceptible sur les vidéos.

Cet enchaînement aurait entraîné un mouvement de foule, contribuant à amplifier la tension sur les lieux.

Un agent aurait rapidement engagé une discussion apaisée avec le joueur pour lui expliquer le contexte des mesures d'évacuation. Cette médiation aurait permis de dissiper le malentendu.

Notre interlocuteur dément par ailleurs toute violence physique à l'encontre de l'international sénégalais, assurant qu'aucun coup n'a été porté et qu'aucun traitement sévère ne lui a été infligé.

L'incident, bien que spectaculaire dans sa diffusion sur les réseaux sociaux, se serait ainsi soldé par un retour au calme, dans un contexte de forte affluence et de tension d'après-match.