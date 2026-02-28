Sénégal: Cité Millionnaire - Trois présumées prostituées étrangères arrêtées pour avoir séquestré leur client

Le 26 février 2026, vers 20h, une intervention des forces de l'ordre dans un appartement de la Cité Millionnaire a conduit à la mise en garde à vue de quatre individus, après des violences réciproques et une séquestration constatées sur place, selon une source policière.

Les personnes concernées sont : F.A. Kalukumbine, 27 ans, originaire de Kinshasa (RDC), économiste domicilié à Ouakam ; V. Daodu., 20 ans, née au Nigeria, coiffeuse ; B.D. Favour., 32 ans, née à Lagos (Nigeria), coiffeuse ; et C. Fkechi, 25 ans, née au Nigeria, coiffeuse, toutes domiciliées à la Cité Millionnaire.

Selon le récit de F.A.K devant les questeurs, il aurait eu un rapport sexuel tarifé avec B.D.F., qui aurait tenté de l'extorquer. Refusant de payer, il aurait été déshabillé et séquestré par ses trois interlocutrices, ce qui l'aurait conduit à exercer des violences sur elles.

Les trois femmes contestent cette version, affirmant que F.A.K. aurait tenté d'abuser d'elles. L'exploitation technique du téléphone de B.D.F. a permis de découvrir des vidéos montrant l'individu nu, retenu par les trois femmes.

La fouille de l'appartement a permis la saisie de 43 préservatifs, 6 téléphones portables, 224 000 FCFA, quatre billets en devises étrangères, des seringues destinées à des injections anales et un lot de comprimés abortifs.

Les quatre mis en cause ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, violences réciproques, non-inscription au fichier sanitaire et social, séquestration, tentative d'extorsion de fonds, collecte illicite de données à caractère sexuel et incitation à la débauche. L'enquête se poursuit.