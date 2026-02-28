Sénégal: Poste de contrôle mauritanien - Le gouverneur de Saint-Louis appelle au calme

Le gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassan Sall, a publié ce vendredi un communiqué pour apporter des clarifications suite à la diffusion, ces derniers jours, de vidéos et messages vocaux sur les réseaux sociaux. Ces contenus font état d'une contestation relative à un projet de construction d'un poste de contrôle par la République islamique de Mauritanie, à proximité du quartier Goxu Mbathie, à la frontière entre les deux pays.

Selon les auteurs de ces messages, le chantier en question serait implanté sur le territoire sénégalais, suscitant ainsi inquiétudes et interrogations au sein des populations locales.

Face à ces allégations, le gouverneur indique avoir saisi la Commission nationale de gestion des frontières afin d'obtenir des éclairages précis sur la situation. À l'issue d'une visite effectuée sur le site, la Commission a formellement établi que le projet se réalise en territoire mauritanien, conformément au tracé officiel de la frontière entre les deux États.

A lire aussi : Modernisation du parc urbain de Saint-Louis :20 taxis de proximité et 15 taxis urbains mis en circulation dans la Langue de Barbarie

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour étayer ces conclusions, une carte matérialisant le tracé frontalier et localisant clairement le chantier en dehors du territoire sénégalais a été mise à la disposition du gouverneur. Ce document a été présenté aux représentants des populations de Goxu Mbathie lors d'une audience tenue à la Gouvernance.

Le chef de l'exécutif régional a ainsi invité les populations à relayer ces informations et à éviter toute immixtion dans un projet relevant de la souveraineté mauritanienne.

Il a également appelé au calme et à la retenue, exhortant les citoyens à s'abstenir de toute action hostile. Le Gouverneur a enfin rassuré que les autorités administratives restent disponibles pour apporter le traitement approprié aux préoccupations exprimées par les populations.