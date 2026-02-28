Sénégal/Maroc: « Libérez nos supporters » - Le cri de coeur de Kalidou Koulibaly

Depuis le 18 janvier 2026, date de la finale de la CAN 2025 remportée 1-0 par le Sénégal devant le Maroc, 18 supporters sénégalais sont emprisonnés au Maroc. La justice marocaine a même requis des peines allant de trois mois à un an de prison. Kalidou Koulibaly, capitaine des Lions, a décidé de sortir du silence avec un message vocal transmis via les réseaux sociaux de la Fédération sénégalaise de football.

Depuis le début de cette affaire, le silence des joueurs sénégalais avait interpellé. Seul Pape Matar Sarr avait publié un message de soutien via ses réseaux sociaux. Capitaine de l'équipe nationale, Kalidou Koulibaly s'est exprimé ce vendredi 27 février 2026. Dans un message vocal transmis par les canaux digitaux de la FSF, le défenseur apporte tout son soutien aux 18 supporters.

« Mes chers supporters, mes frères "Gaindes" ! Depuis le premier jour de cette affaire, nous, joueurs de l'Équipe nationale et le coach, avons été profondément touchés humainement et fraternellement. Nous avons été sensibles à votre situation dès les premières heures. Si nous avons gardé le silence publiquement, ce n'était ni par distance, ni par indifférence, bien au contraire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Nous avons choisi la responsabilité. Nous avons estimé que, face à une procédure judiciaire en cours, il était essentiel de laisser à l'État du Sénégal, à nos autorités et aux instances compétentes mener les démarches nécessaires devant les tribunaux, sans que nos prises de parole et nos actions ne puissent même involontairement interférer négativement.

Nous ne voulions pas politiser votre situation. Nous ne voulions pas médiatiser davantage une affaire déjà sensible. Et, surtout, nous ne voulions pas prendre la lumière dans un combat qui n'avait qu'un seul objectif commun : votre libération. Notre rôle, nous l'avons compris avec lucidité : agir avec discrétion, échanger en privé, soutenir les démarches, rester unis, faire confiance aux canaux diplomatiques et juridiques », dit-il d'abord, expliquant pourquoi ni lui ni le groupe n'avaient pris la parole jusque-là.

Kalidou Koulibaly de poursuivre, réclamant la libération de ses compatriotes. « Parfois, la retenue est une forme de force. Sachez-le, pas un instant, nous ne vous avons oubliés. En ce mois béni du Ramadan et du Carême, loin de vos familles, votre épreuve est aussi la nôtre. Chaque victoire, chaque rassemblement sous le maillot national a été accompagné d'une pensée pour vous. Vous étiez en mission pour soutenir votre équipe, votre pays, convaincus de sa force et de son potentiel.

La tournure prise par la finale de Rabat vous a placés dans une situation que nous jugeons dure, profondément injuste. Mais dans nos coeurs, vous restez des vainqueurs. Ce trophée continental porte également votre empreinte. Il est celui de votre passion, de votre fidélité et de votre patriotisme. Aujourd'hui encore, nous continuons d'agir avec responsabilité, avec respect des institutions, avec confiance en la diplomatie, avec l'espoir que la sagesse et le sens du dépassement permettent une issue rapide et favorable.

Vous ne marchez pas seuls. Derrière vous, c'est tout un peuple. Et à vos côtés, il y a aussi vos joueurs, vos frères, unis dans la dignité et dans la patience. Notre seul combat, notre seule lumière est de vous voir libres et réunis dans vos familles. Tenez bon ! Nous restons mobilisés auprès de vos familles avec coeur et avec responsabilité. Et nous mettons tout en oeuvre pour vous savoir libres demain. Libérez nos supporters ! »