Madagascar: Équipements militaires - Les Russes mettent le paquet

Deux hélicoptères et des camions militaires russes ont été réceptionnés officiellement, hier, à Ivato. Une cérémonie présidée par le colonel Michaël Randrianirina, Chef de l'État.

Un accueil en fanfare. Ces mots ont été utilisés par le colonel Michaël Randrianirina, Chef de l'État, pour souligner l'envergure de l'événement d'hier, à Ivato. Il s'agit de la réception officielle des aides d'urgence fournies par la Russie suite au cyclone Gezani, mais, comme l'affirme le locataire d'Iavoloha, "nous sommes surtout ici pour la réception officielle des équipements militaires" remis par l'État russe.

Quelques jours après la visite officielle du Chef de l'État en Russie et sa rencontre avec son homologue russe, Vladimir Poutine, Moscou poursuit sur sa lancée et met le paquet sur la coopération militaire. Deux hélicoptères Mi-8 "désarmés" et six camions militaires ont ainsi été réceptionnés, hier, avec les aides d'urgence. Dans un premier temps, les deux aéronefs et les poids lourds seront affectés à la réponse post-cyclonique. Ils seront ensuite mis à disposition des Forces armées.

"Durant notre rencontre à Moscou, mon frère, Vladimir Poutine, m'a assuré qu'il enverrait des équipements et des aides, autant que cela sera nécessaire, pour soutenir nos efforts de reconstruction", déclare le colonel Randrianirina. Soulignant le caractère fraternel de ses relations avec le patron du Kremlin, l'officier supérieur ajoute que cette dotation "s'inscrit dans la continuité des relations fraternelles de longue date entre Madagascar et la Russie que nous allons raviver et renforcer afin qu'elles produisent davantage de bénéfices pour le peuple malgache".

Durant sa rencontre avec la diaspora résidant en France, mardi, le locataire d'Iavoloha a souligné le fait que peu de pays auraient remis pareils équipements militaires à Madagascar, citant notamment les deux hélicoptères, d'autant plus "sans demander de contrepartie".

Consolider la souveraineté

Le Chef de l'État concède, toutefois, qu'à un moment donné, la Russie va demander des contreparties "puisque la diplomatie est une question d'intérêts", mais il a réaffirmé que, jusqu'ici, ce n'est pas encore le cas.

Faisant visiblement référence à l'initiative diplomatique russe au tout début de sa prise de pouvoir, le colonel Randrianirina, dans son discours d'hier, a fait part de sa "sincère appréciation de la solidarité manifestée très tôt par 'mon frère', le président Vladimir Poutine, ainsi qu'à la volonté de plusieurs acteurs majeurs russes de renforcer notre coopération bilatérale dans tous les domaines d'intérêts réciproques".

Comme le Chef de l'État l'a rappelé dans son interview sur Russia Today (RT), "lorsque nous avions pris le pouvoir le 14 octobre, la Russie a été le seul État étranger à aller à notre rencontre". Depuis, les relations bilatérales entre Madagascar et les Russes ont le vent en poupe, particulièrement dans le domaine militaire. Avant les hélicoptères et les camions réceptionnés hier, une livraison d'une cargaison d'armes et d'autres équipements militaires, dont des drones pour la garde présidentielle, a déjà été effectuée en décembre.

Par ailleurs, des instructeurs militaires russes sont arrivés au pays en janvier. Dans son discours à Ivato, hier, Alexeï Buriak, chargé d'affaires de l'ambassade russe, indique que "en matière de défense et de sécurité, notre collaboration vise à consolider et à stabiliser la souveraineté du pays", en ajoutant : "la présence des spécialistes russes à Madagascar s'effectue exclusivement à l'invitation des autorités malgaches et en stricte conformité avec les accords bilatéraux en vigueur".

Selon le diplomate russe, la mission "des spécialistes russes" à Madagascar "consiste à soutenir le maintien de la paix, à renforcer les capacités nationales et à contribuer à la réponse aux défis contemporains, y compris les crises humanitaires". Dans ce sens, il affirme alors que "les hélicoptères russes qui sont actuellement à Madagascar ne sont pas équipés d'armements. Ils seront utilisés exclusivement à des fins logistiques et humanitaires, notamment pour le transport de personnel, l'acheminement d'aides, l'évacuation sanitaire".