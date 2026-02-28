Madagascar: Ambohimalaza - Certaines victimes retombent malades

Plus de sept mois après l'empoisonnement survenu à Ambohimalaza, certaines victimes continuent de souffrir de difficultés respiratoires.

La santé de certaines victimes d'empoisonnement survenu lors de l'anniversaire noir d'Ambohimalaza, le 14 juin 2025, s'est de nouveau détériorée. Plus de sept mois après cette tragédie qui avait fait plus de trente morts, quatre des quatorze survivants continuent de souffrir de difficultés respiratoires. Parmi eux, Fitahiana a dû être hospitalisé au Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA), mardi dernier.

L'état de santé de Fitahiana suscite de vives inquiétudes. «Après avoir passé deux mois et demi à l'hôpital suite à l'incident, son état s'était amélioré et il avait pu sortir en septembre. Il avait également bénéficié de soins à l'étranger et devait retourner à Maurice en janvier pour des examens complémentaires, mais cette démarche n'a pu être effectuée faute de moyens», raconte la mère de Fitahiana.

Bien que son état se soit stabilisé pendant un temps, Fitahiana a de nouveau présenté des troubles respiratoires la semaine dernière, nécessitant son hospitalisation à l'HJRA.

Par ailleurs, d'autres survivants de l'intoxication continuent de souffrir de séquelles similaires et réclament une prise en charge adaptée.

Appel aux autorités

« En plus de lui, Fanilo, qui a accouché il y a un mois, souffre également de troubles respiratoires et d'essoufflement. Sa respiration difficile a des répercussions sur son nouveau-né, qui éprouve aussi des difficultés à respirer. Patricia, une autre survivante, est aussi en difficulté, tout comme Tojo, qui devrait poursuivre son traitement à Maurice mais qui est resté au pays et est soigné à domicile par des médecins », a déclaré Urbain Randrianarivo, président de l'association des victimes de l'empoisonnement d'Ambohimalaza, lors d'une déclaration faite avant-hier.

Les problèmes de santé de ces personnes sont similaires. Les victimes ont déjà lancé un appel aux autorités afin de bénéficier d'un soutien, leur état s'étant de nouveau dégradé. Mercredi dernier, une délégation de la Présidence de la Refondation de la République de Madagascar s'est rendue à l'HJRA pour leur apporter une assistance.

Depuis, la prise en charge du traitement de Fitahiana a été assurée.

« Nous demandons cependant que les autres victimes en difficulté bénéficient également d'une aide », a insisté Urbain Randrianarivo.

Une enquête judiciaire et celle gendarmerie est en cours sur cette affaire. Douze des quatorze victimes ont déjà été entendues, et les analyses visant à déterminer les causes de l'intoxication alimentaire sont toujours attendues par la justice.