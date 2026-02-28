Madagascar: Antsiranana - Une intoxication alimentaire fait une quarantaine d'hospitalisés

Ce qui devait être un moment de convivialité s'est transformé en alerte sanitaire. Une fête d'anniversaire organisée mercredi au sein de l'OTIV Antsiranana a conduit à une toxi-infection alimentaire collective (TIAC), provoquant l'hospitalisation de quarante et une personnes.

La célébration s'était déroulée en fin d'après-midi. À cette occasion, trente-six sandwiches avaient été commandés auprès d'un grand magasin pour être partagés entre collègues. Composés de pain, de mayonnaise, de poisson et de maïs doux notamment, ils ont été consommés sur place ou emportés à domicile par certains employés.

Les premiers symptômes sont apparus le lendemain matin. Plusieurs participants ont signalé des douleurs abdominales, des nausées et des diarrhées. Vers 9 h 30, face à l'aggravation de l'état de santé d'une majorité d'entre eux, les employés ont été conduits collectivement à l'hôpital. Parallèlement, des établissements scolaires ont contacté des parents dont les enfants, ayant consommé les sandwiches rapportés à domicile, présentaient les mêmes troubles.

Prises en charge

Selon le directeur du Centre hospitalier universitaire de Place Kabary, le Dr Thierry de Valois Samy, le nombre de patients a atteint quarante et un, dont trente-trois adultes et huit enfants. Quinze d'entre eux demeurent hospitalisés. Les autres ont été pris en charge en consultation. Les enfants sont suivis au service de pédiatrie.

Les autorités locales, conduites par le préfet Lucien Mananjara, se sont rendues sur place. Le représentant de l'État a appelé les professionnels de la restauration à renforcer les mesures d'hygiène et de contrôle.

Les responsables du grand magasin se sont également déplacés à l'hôpital. L'entreprise a annoncé qu'elle prendrait en charge les frais médicaux des patients. « Nous avons été surpris par cet incident. Nous utilisons des produits conditionnés et respectons les procédures internes. Nous assumons néanmoins notre responsabilité », a déclaré un représentant de l'enseigne.

Une enquête sanitaire devrait déterminer l'origine précise de la contamination.