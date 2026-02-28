Madagascar: FEITI - Un nouvel élan pour le théâtre

Du 1er au 15 mars, l'improvisation prendra place sur la scène malgache. Les comédiens créeront des scènes en direct, sans texte préécrit, offrant au public des spectacles uniques et spontanés.

Improviser, créer, oser : c'est le pari du Feiti (Festival international de théâtre d'improvisation de Madagascar) qui se tiendra du 1er au 15 mars. Pour sa toute première édition, l'événement entend insuffler un nouvel élan au théâtre malgache en mettant à l'honneur une discipline vivante, spontanée et résolument tournée vers le public.

Le spectacle d'improvisation est une forme de spectacle vivant où les comédiens créent des scènes en temps réel, sans texte préécrit. À partir d'une contrainte donnée -- un thème, un lieu, un style ou encore une durée -- les artistes construisent une histoire sous les yeux des spectateurs. Sans script ni répétition figée, tout se joue dans l'instant. L'improvisation est ainsi un art du présent, fondé sur l'écoute, la réactivité et la prise de risque.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour cette première édition, le programme s'annonce riche et varié. Plusieurs centres culturels et espaces emblématiques d'Antananarivo accueilleront les activités, notamment Kudeta Anosy, La City Ivandry, le CGM Analakely, l'Espace Kolomahaolo, la Cité des Cultures ainsi que le Lycée Jules-Ferry.

Accessible

Au programme : spectacles d'improvisation, matchs d'improvisation, ateliers en milieu scolaire et rencontres avec le public.

À travers cette diversité d'activités et de lieux, Feiti souhaite rendre l'improvisation accessible à différents publics et encourager les échanges autour de cette pratique artistique encore peu développée à Madagascar.

Le festival est coorganisé par la Ligue d'improvisation théâtrale gasy et la Compagnie Miangaly, deux structures engagées dans la promotion du théâtre d'improvisation dans le pays.

En rassemblant artistes, élèves et passionnés autour d'un art fondé sur la spontanéité et l'écoute, Feiti pose les bases d'une nouvelle dynamique théâtrale à Madagascar. Cette première édition se veut ainsi plus qu'un simple festival : un espace de création, de transmission et d'audace, appelé à inscrire durablement l'improvisation dans le paysage culturel malgache.