Madagascar: Carburant - L'approvisionnement reste normal

Malgré l'accident ferroviaire survenu au PK 77 à Mandraka, l'approvisionnement en carburant demeure globalement normal. La voie ferrée a été endommagée à la suite d'un glissement de terrain, provoquant le déraillement d'un train tracté par l'AD 1802 et faisant plusieurs blessés, le jeudi 26 février.

Cet incident a suscité des inquiétudes quant à d'éventuelles perturbations dans l'acheminement des produits pétroliers, notamment via cette liaison ferroviaire stratégique. Toutefois, le directeur général de l'Office malagasy des hydrocarbures, Cydolain Raveloson, se veut rassurant. Selon lui, l'impact sur l'approvisionnement en pétrole reste limité.

Le gasoil pourrait connaître de légers ajustements logistiques, mais aucune rupture majeure n'est à prévoir. En ce qui concerne l'essence, son transport s'effectue principalement par voie terrestre, ce qui réduit considérablement les risques de perturbation.

Par ailleurs, les autorités restent attentives aux conséquences indirectes liées aux récentes intempéries. Après le passage du cyclone Gezani, plusieurs tronçons de la RN2 ont été coupés, notamment à Toamasina, près du site minier d'Ambatovy, où la circulation a été interrompue pendant trois jours. Ces difficultés avaient entraîné des ralentissements temporaires du trafic.

En dépit de ces contraintes cumulées, les responsables assurent que les mesures nécessaires sont prises afin de maintenir la continuité de l'approvisionnement sur l'ensemble du territoire.