Madagascar: Aides d'urgence - Le Japon au chevet de Toamasina

28 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Garry Fabrice Ranaivoson

« À travers ce geste, le Japon réaffirme sa solidarité sincère avec le peuple malgache et son engagement constant aux côtés de Madagascar dans les moments d'épreuve», affirme l'ambassade du Japon dans un communiqué pour faire part de la remise d'aides d'urgence destinées aux populations de Toamasina et de ses environs, affectées par les dégâts cycloniques, hier.

La cérémonie y afférente s'est tenue au centre opérationnel du Bureau national de gestion des risques de catastrophe (BNGRC), à Avaratra Antanimora. Il s'agit d'une réponse à l'appel à la solidarité internationale émis par l'État à la suite du passage du cyclone Gezani. Cette assistance d'urgence est mise en oeuvre par l'Agence japonaise de coopération internationale (Jica). Elle a ainsi été remise par Tojima Hitoshi, ambassadeur du Japon, et Odawara Kosuke, représentant résident de la Jica.

Le don remis hier comprend des tentes, des couvertures, des bidons d'eau, des rouleaux de bâches, ainsi que cinq unités de purificateurs d'eau. « Fort de son expérience face aux catastrophes naturelles, le Japon partage avec Madagascar une conviction profonde : celle de la capacité des communautés à se relever grâce à la solidarité, à l'entraide et à une coopération durable », ajoute le communiqué de l'ambassade nippone.

L'ambassade du Japon met, par ailleurs, l'accent sur le fait que la ville de Toamasina occupe une place particulière dans la coopération avec Madagascar. « Le gouvernement du Japon y accompagne notamment des projets structurants, dont l'extension du port, une infrastructure stratégique pour le développement économique national et régional. Cette assistance humanitaire s'inscrit ainsi dans la continuité d'un partenariat de long terme, fondé sur la confiance et l'amitié entre les deux pays», soutient-elle.

