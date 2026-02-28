Madagascar: Direction générale de la CNAPS - Soixante-deux candidatures au poste irrecevables

Cent neuf dossiers de candidature ont été déposés pour le poste de directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnaps), tant par dépôt physique que par voie électronique. À l'issue de l'examen mené par le Conseil d'administration, soixante-deux dossiers ont été jugés irrecevables. Seize ont été regroupés, seize rejetés et quarante écartés pour vice de forme, dossier incomplet ou motifs liés à la moralité, a précisé hier Noro-Vololona Harimisa, présidente du Conseil d'administration, lors d'une rencontre avec la presse au siège de la Cnaps à Ampefiloha.

Trente-sept candidatures ont en revanche été déclarées recevables. Les candidats concernés seront individuellement informés des modalités de l'épreuve écrite, prochaine étape du processus de recrutement. À ce stade, la liste nominative des candidats retenus n'est pas rendue publique, conformément aux règles de protection des données personnelles.

Cette procédure intervient après la démission, en janvier, de l'ancien directeur général de la Cnaps, Vimbina Rahaingonjatovo. L'appel à candidatures a été officiellement lancé le 3 février. Le processus se déroule avec l'appui du Bureau indépendant anti-corruption (Bianco), chargé d'en garantir la transparence et le respect des normes en vigueur.

En attendant la nomination du nouveau directeur général, la gestion des affaires courantes est assurée par un intérimaire issu du ministère de tutelle.

