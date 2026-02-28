Madagascar National Parks célèbre ses 35 ans

Madagascar National Parks (MNP) mûrit. Cette association privée, opérant sous la tutelle du ministère de l'Environnement et du Développement durable, célèbre cette année ses 35 ans d'existence. Avec sa solide expérience dans la gestion des aires protégées, l'État lui a confié la responsabilité de gérer un vaste réseau d'aires protégées.

« Au total, le MNP gère 49 aires protégées. (...) Le MNP n'a rien à envier aux standards internationaux», a déclaré le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Michael Rafanomezantsoa Manesimana, lors de la cérémonie de célébration de cet anniversaire qui s'est tenue à son siège central à Ambatobe, hier.

Le MNP est une stratégie mise en place pour assurer la protection durable de l'environnement. Ses activités ont également contribué à améliorer la vie des populations et à créer des opportunités de revenus pour la population locale grâce aux touristes qui visitent ces parcs. Le dispositif a également contribué à l'amélioration des conditions de vie.

« L'eau et l'air proviennent en grande partie des aires protégées, et de nombreuses plantes médicinales sont issues de la biodiversité de ces zones », a souligné Ony Rakotoarisoa, directeur général du MNP.

L'ajout de nouvelles aires protégées a été mentionné, car il resterait encore de vastes zones riches en biodiversité à Madagascar.