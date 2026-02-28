Afrique: Madagascar vs Sénégal sous pression

Battus lors de leur entrée en lice, les Ankoay et les Lions jouent déjà gros pour la suite de la compétition. Le Stadium Marius Ndiaye de Dakar sera le théâtre d'un affrontement capital entre Madagascar et le Sénégal, ce samedi à 00 heure (heure malgache), pour le compte de la deuxième journée des qualifications à la Coupe du monde 2027 au Qatar. Les deux sélections abordent ce rendez-vous avec le même objectif : effacer la défaite concédée jeudi et relancer leur campagne.

Madagascar s'est incliné 79-87 (11-29, 21-16, 29-16, 16-24) face à la RDC après avoir longtemps couru derrière le score. De leur côté, les Sénégalais ont cédé 80-90 (14-28, 23-20, 25-18, 18-24) contre la Côte d'Ivoire, malgré une prestation offensive intéressante par séquences. Madagascar possède un goal-average de -8 contre -10 pour le Sénégal. Avec leur première défaite, Ankoay et Lions n'ont plus droit à l'erreur dans cette poule particulièrement relevée.

Historiquement, le Sénégal a souvent eu le dernier mot face à Madagascar. Selon les confrontations récentes recensées en compétitions officielles africaines, les Lions mèneraient 2-1 en termes de victoires. Un léger avantage psychologique pour les hommes de Dakar, même si chaque génération écrit sa propre histoire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Correction

Pour Madagascar, l'enjeu est double. Il s'agit non seulement de décrocher un premier succès, mais aussi de retrouver de la confiance avant d'enchaîner contre la Côte d'Ivoire dimanche à 21 heures. Un adversaire athlétique et expérimenté qui ne laissera que peu de marges. Changer de stratégies

Face au Sénégal, les Ankoay devront corriger leur entame de match et afficher plus de constance sur l'ensemble des quarante minutes. L'efficacité extérieure et la discipline défensive seront déterminantes face à une équipe sénégalaise capable d'imposer un défi physique dans la raquette tout en s'appuyant sur des arrières adroits.

L'adresse de Kiady Razanamahenina, auteur de 27 points, secondée par Elly et Marco avec plus de temps de jeu, pourra créer la surprise contre la puissance des Sénégalais.

Le staff malgache devra également optimiser ses rotations pour conserver l'intensité jusqu'au terme du match, un secteur qui a pesé lourd lors de la défaite inaugurale.

« Madagascar doit aligner ses meilleurs cinq majeurs en faisant jouer Elly et Marco, et le coach John Douaglin doit changer de stratégies et qu'il prenne en compte la lecture du jeu de son coach assistant Ndranto Rakotonanahary », confie un entraîneur de basketball souhaitant rester anonyme.

Ce duel de samedi s'annonce donc comme un véritable tournant. Une victoire relancerait totalement la dynamique du vainqueur, tandis qu'un deuxième revers compliquerait sérieusement la route vers le Qatar. Pour les Ankoay comme pour les Lions, l'heure est déjà à la réaction.