Madagascar: Volleyball/Zone 7 - Les Gendarmes frappent fort d'entrée

Bon début. Coup d'envoi hier de la 30e édition du championnat des clubs de la CAVB zone 7. Les Gendarmes se sont imposés 3 sets à rien, sans trop forcer, lors de la première journée, face à Nioumachoi des Comores hier au Palais des sports à Roche Caiman, à Victoria, aux Seychelles. Quatre équipes y défendent les couleurs nationales.

Chez les filles, Squad X a affronté hier soir les City Ladies des Seychelles. Vingt-cinq équipes représentant les six îles de la région prennent part au tournoi. Quatorze clubs, répartis en deux poules de trois et deux groupes de quatre, sont en lice chez les garçons, dont trois chacun des Seychelles et de Maurice, deux chacun des Comores, de La Réunion, de Mayotte et de Madagascar.

La deuxième équipe masculine représentant le pays, Mama, a finalement pu rejoindre la capitale seychelloise jeudi soir malgré les soucis financiers. La GNVB évolue dans le groupe C avec Quatre Bornes VBC de Maurice, Volley Club de Tsingoni de Mayotte et Nioumachoi des Comores. Mama a, pour sa part, été tirée dans la poule D avec Saint-Denis Olympique VB de La Réunion, Rodrigues Oranges Club de Maurice et Brotherhood des Seychelles.

Onze équipes, réparties en deux poules de quatre et un groupe de trois, disputent la compétition chez les dames. Squad X se trouve dans le groupe A avec les hôtes City Ladies et Rodrigues Orange Club de Maurice. La GNVB évolue, de son côté, dans le groupe C aux côtés de Saint-Denis Olympique VB de La Réunion, M'Tsapere de Mayotte et les Seychelloises de Premium Cobra Ladies. La phase de groupes s'étalera jusqu'au 3 mars.