Madagascar: Taekwondo/Zone 7 - Un début de saison en or pour Kevin Rajoelina

La saison démarre sous les meilleurs auspices pour Kevin Rajoelina. L'athlète malgache a brillamment décroché la médaille d'or lors des Open Zone 7 Championships, disputés le week-end dernier au Côte d'Or National Sports Complex, à Maurice.

Habitué des rendez-vous internationaux, Kevin Rajoelina confirme ainsi son statut de valeur sûre du taekwondo malgache. Face à un adversaire mauricien particulièrement affûté - revenu d'une préparation intensive en Corée du Sud, nation de référence de la discipline -, la finale a tenu toutes ses promesses. Un combat engagé, rythmé et d'un très haut niveau technique, où chaque point a été chèrement disputé.

Solide mentalement et stratégiquement irréprochable, le Malgache a su faire la différence dans les moments décisifs pour s'imposer et monter sur la plus haute marche du podium.

« Je suis complètement satisfait du résultat et je vise encore le plus haut sommet jusqu'aux Jeux olympiques de 2028 », a-t-il confié à l'issue de la compétition.

Cette médaille d'or marque non seulement un excellent début de saison, mais envoie également un signal fort à l'échelle continentale. Prochain grand défi pour le champion : les Championnats d'Afrique à Rabat, étape cruciale dans sa quête de performance et de qualification internationale.

Avec cette victoire, Kevin Rajoelina confirme ses ambitions et s'impose comme l'un des porte-étendards du taekwondo malgache sur la scène africaine et internationale. La route vers 2028 est encore longue, mais le cap est clairement fixé.