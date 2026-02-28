Madagascar: Pétanque/Trophée des ligues - Les finalistes intègrent l'équipe nationale

Nouvelle compétition, nouvelle formule. La Fédération sport boules malgache (FSBM) organisera à partir de cette saison le Trophée des Ligues. Cette nouvelle compétition sera réservée aux champions des ligues régionales.

« Nous y appliquerons la formule du championnat du monde. Et les joueurs des triplettes finalistes intègreront d'office l'équipe nationale en vue des compétitions internationales, outre les champions et vainqueurs de la coupe nationale », a précisé le président de la fédération, Andrien Julio Edouard Andrianirina.

Les tournois officiels organisés par les ligues seront aussi pris en compte parmi les compétitions à points en vue du classement national des joueurs en première division. En plus de la participation aux compétitions internationales, la fédération tâchera d'améliorer la gestion des compétitions locales ainsi que les critères de sélection des membres des équipes nationales.

Une direction technique nationale élargie, formée par les responsables techniques des ligues et des entraîneurs nationaux, assurera la sélection. « Cette équipe collégiale bénéficiera d'une formation continue afin d'uniformiser son niveau ainsi que celui des joueurs dans toutes les ligues », a souligné le président de la fédération.

Côté joueurs, la licence nationale en première division sera désormais exigée pour les joueurs élites aux compétitions d'envergure nationale. La licence de la catégorie amateur, qui est l'équivalent de celle en deuxième division, sera livrée aux joueurs qui participent à d'autres tournois sous l'égide de la fédération. Le port d'une tenue homogène sera également exigé lors de toutes les compétitions nationales.