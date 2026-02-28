Madagascar: Madagascourt film festival - Clap de fin sur une édition mémorable

Le 25 février au Kudeta Anosy, le palmarès est tombé et le cinéma malgache et panafricain a célébré ses grands vainqueurs avec éclat.

Le Madagascourt Film Festival a conclu sa 20e édition dans une ambiance festive et inspirante. Les trophées ont été remis aux réalisateurs et créateurs qui ont marqué cette édition par la qualité et l'originalité de leurs oeuvres. Hary Joël a décroché le Zébu d'Or de la Compétition Nationale, tandis que Anton Khan remportait le Zébu d'Or Fiction Panafricaine et Malika Zaïri le Prix du Coeur.

Dans la catégorie Animation Panafricaine, le Zébu d'Or a été attribué à Yip Tong Kim, avec une mention spéciale pour Dolph Hasner. Pour le Documentaire, Lamia Chraibi a été récompensée par le Zébu d'Or et Henriette Sèna Hangnamey a reçu une mention spéciale.

La cérémonie a été honorée par la présence de Mr le Ministre de la Jeunesse et des Sports, et a réuni de nombreux officiels, dont Madame le Maire, Laza, fondateur du Madagascourt Film Festival et président de l'Alliance Panafricaine des Scénaristes et Réalisateurs, qui ont prononcé des discours officiels. Le jury comptait parmi ses membres Domi Sanji, Franco Clerc, Astrid Audibert, et plusieurs personnalités du cinéma, du monde artistique et de la culture.

La célébration a également rassemblé de jeunes cinéastes, producteurs et passionnés, tous animés par l'envie de partager et de valoriser le cinéma. La soirée a été brillamment animée par un concert d'Eusébia, ajoutant au charme et à l'émotion de ce moment unique.

Le festival a ainsi réaffirmé son rôle de tremplin pour le cinéma malgache et panafricain, célébrant le talent, la créativité et la passion des artistes dans un cadre convivial et inspirant.