Afrique du Sud: Le pays ouvre les candidatures pour le 2026 National Cleantech Challenge

Les candidatures sont désormais ouvertes pour le 2026 South African National Cleantech Innovation Challenge, un programme conçu pour soutenir les solutions développées localement pour relever les défis provinciaux en matière de durabilité et de transition.

Dirigé par l'Agence pour l'innovation technologique en partenariat avec le NGIN, les centres d'innovation régionaux et Start-Up Culture, le défi comprend neuf domaines d'intervention spécifiques aux provinces, alignés sur les priorités économiques et environnementales locales.

Chaque province s'est vu attribuer un défi cleantech défini :

Eastern Cape : Solutions de valorisation des déchets dans les zones urbaines et rurales

État libre : Agriculture régénérative pour l'agriculture commerciale à grande échelle

Gauteng : mobilité intelligente cleantech

KwaZulu-Natal : Logistique portuaire propre

Limpopo : Agriculture régénératrice dans l'agriculture à petite échelle

Mpumalanga : Solutions énergétiques propres

Nord-Ouest : Réhabilitation de terrains miniers à des fins agricoles

Western Cape : Optimisation hybride des technologies éoliennes, solaires et de la biomasse

Cap Nord : Production et transmission d'énergie renouvelable

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la participation de l'Afrique du Sud au Programme mondial d'innovation dans les technologies propres, une initiative de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel soutenue par le Fonds pour l'environnement mondial.

Depuis 2014, plus de 800 entreprises sud-africaines sont entrées dans le pipeline du programme, et nombre d'entre elles ont progressé vers un soutien structuré d'accélération et de post-accélération.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 21 avril.

Points clés à retenir

La conception provinciale du défi reflète le paysage différencié de l'Afrique du Sud en matière d'énergie et de transition économique. Plutôt que d'appliquer un modèle national unique, le programme aligne le financement de l'innovation sur les priorités régionales en matière d'industrie, d'agriculture et d'infrastructure. Cette approche peut améliorer les résultats de la commercialisation en garantissant la pertinence du marché dès le départ.

Alors que l'Afrique du Sud fait progresser sa transition énergétique et son programme de réforme industrielle, l'innovation en matière de technologies propres se positionne de plus en plus comme un outil de développement environnemental et économique.

Le défi renforce également l'intégration du pays dans les écosystèmes mondiaux des technologies propres par le biais de partenariats multilatéraux, ce qui pourrait améliorer l'accès aux réseaux et aux capitaux internationaux. Les entreprises retenues bénéficieront probablement d'un soutien structuré et d'un alignement sur les stratégies de développement provinciales, ce qui leur ouvrira davantage la voie vers l'adoption par le marché.